Уряд затвердив порядок прийняття, утримання обслуговування та ведення обліку фортифікацій
7 травня український уряд затвердив порядок прийняття, утримання обслуговування та ведення обліку фортифікаційних споруд
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок 7 травня.
"Дуже важливо, аби вони весь час були в належному стані. Місцева влада буде долучена до відповідної роботи", - заявив прем’єр.
Також глава українського уряду зазначив, що від початку року уряд виділив 38 млрд грн на будівництво оборонних рубежів.
- 30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону і будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.
- 30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
- Наприкінці лютого президент повідомив про проведення аудиту, який допоможе виявити слабкі місця в будівництві фортифікацій.
- 9 квітня президент Володимир Зеленський перевірив будівництво фортифікацій на Харківщині.
- Кабмін на засіданні 12 квітня ухвалив рішення виділити додаткові 3,88 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд у прифронтових і прикордонних областях.
- 23 квітня Кабінет міністрів України шляхом перерозподілу видатків державного бюджету виділив на будівництво фортифікацій ще 8 млрд грн.
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