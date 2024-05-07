Уряд затвердив порядок прийняття, утримання обслуговування та ведення обліку фортифікацій

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок 7 травня.

"Дуже важливо, аби вони весь час були в належному стані. Місцева влада буде долучена до відповідної роботи", - заявив прем’єр.

Також глава українського уряду зазначив, що від початку року уряд виділив 38 млрд грн на будівництво оборонних рубежів.