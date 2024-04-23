Кабмін виділив ще 8 млрд грн на будівництво фортифікацій
23 квітня Кабінет міністрів України шляхом перерозподілу видатків державного бюджету виділив на будівництво фортифікацій ще 8 млрд грн
Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що таким чином з початку 2024 року зміцнення оборонних рубежів уряд спрямував майже 38 млрд грн
"На цьому не збираємось зупинятися. Наше завдання - створити надійний оборонний вал, що захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою. Як ми і говорили раніше: всі додаткові ресурси будемо направляти на обороноздатність нашої держави", - наголосив прем’єр.
- 30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону і будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.
- 30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
- Наприкінці лютого президент повідомив про проведення аудиту, який допоможе виявити слабкі місця в будівництві фортифікацій.
- 9 квітня президент Володимир Зеленський перевірив будівництво фортифікацій на Харківщині.
- Кабмін на засіданні 12 квітня ухвалив рішення виділити додаткові 3,88 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд у прифронтових і прикордонних областях.
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