Кабмін виділив ще 8 млрд грн на будівництво фортифікацій

Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що таким чином з початку 2024 року зміцнення оборонних рубежів уряд спрямував майже 38 млрд грн

"На цьому не збираємось зупинятися. Наше завдання - створити надійний оборонний вал, що захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою. Як ми і говорили раніше: всі додаткові ресурси будемо направляти на обороноздатність нашої держави", - наголосив прем’єр.