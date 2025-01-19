У Києві на Солом'янці пошкоджено трубопровід: без тепла залишилися понад 450 будинків
У неділю, 19 січня, у Солом'янському районі столиці сталася аварія на трубопроводі. Унаслідок цього сотні будинків залишилися без теплопостачання
Про це інформує Київська міська держадміністрація.
Як зазначається, станом на 14:30 через пошкодження тепломережі відсутнє тепло у 452 житлових будинках району.
Діаметр пошкодженого трубопроводу становить 450 мм. Наразі фахівці КП "Київтеплоенерго" проводять роботи з відкачування води з теплової камери.
За даними КМДА, роботи планують завершити за добу.
Для корпусів Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Миколи Амосова та Дорожньої клінічної лікарні №2 розгорнули мобільні котельні для обігріву приміщень та підтримки необхідної температури.
- Цього ж дня місто Краматорськ Донецької області внаслідок аварійного відключення частково залишилося без електропостачання.
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