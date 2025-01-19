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"Він добре знає фронт": Зеленський заявив, що Роман Качур очолить Академію сухопутних військ

Ксенія Золотова
19 січня, 2025 неділя
15:22
Суспільство

Національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, що у Львові, очолить колишній командир 55-ї окремої артилерійської бригади полковник Роман Качур

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Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

У застосунку "Армія+" завершилось опитування щодо нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Президент підкреслив важливість того, що це рішення ухвалюється разом з військовими. 

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Головком та командувач Сухопутних військ запропонували п'ять кандидатів, зокрема це бригадні генерали Сергій Баранов та Михайло Сидоренко, це полковники Євген Ласійчук, Олександр Бакулін та Роман Качур.

Зеленський поінформував, що найбільше голосів набрав колишній командир 55-ї окремої артилерійської бригади полковник Роман Качур, додавши, що той добре знає фронт.

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"Я говорив з полковником Качуром – він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ. Доручив йому представити суспільству, що зміниться в академії, провести аудит в академії – повноцінний аудит: і того, як фінансується, і того, як навчаються курсанти, і того, хто працює в академії", - зазначив президент. 


 
Український лідер доручив міністру оборони Рустему Умєрову призначити полковника Качура на посаду начальника Академії. 

"Нам потрібна максимально якісна підготовка наших воїнів, наших офіцерів, і підготовка на основі досвіду цієї війни, на основі героїзму українських хлопців на фронті", - резюмував Зеленський.

Що відомо про Качура

Роман Качур народився 25 вересня 1984 року в Сумах. Навчався у Сумському військовому інституті ракетних військ і артилерії.

У 2014-2018 роках Качур служив начальником артилерії 81 окремої аеромобільної бригади Збройних Сил України, а з березня 2018 року по липень 2022 року він був командиром 55 окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".

Качур є кавалером ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, а також має звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

  • Раніше правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо ймовірних зловживань у Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові. Зокрема, розслідують використання гуманітарної допомоги, яка надійшла в академію у 2022-2023 роках, організацію харчування курсантів тощо.
  • 18 грудня наказом міністра оборони України генерал-лейтенант Павло Ткачук був звільнений з посади начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готують призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.
Теги:
Новини
Україна
Львів
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Військові новини
освіта Львів
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