Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Ми не можемо залишатися буферною сірою зоною між демократією та диктатурою
OPINION

Ми не можемо залишатися буферною сірою зоною між демократією та диктатурою

Валерій Чалий
19 січня, 2025 неділя
18:00
Погляд

Будьте пильними! Завжди памʼятайте! На кордонах нашої Батьківщини — територія варварів XXI століття

Зміст

Московські землі й все те, що розташоване на схід від них та поки залишається під їхнім пануванням — не буде в наступні десятиліття іншим, кращим, цивілізованішим.

Там немає надії. Там буде деградація, конвульсії імперії, які завершаться розпадом, раніше чи пізніше.

Ми маємо бути до цього готовими. Мало відстояти своє право жити та звільнити Україну. 

Треба побудувати таку стіну безпеки, включно з ядерною парасолькою, щоби їх руйнування не "накрило" нас у майбутньому. Щоб трупний сморід розпаду цього новітнього фашистського режиму не отруїв Україну, яка зараз стікає кров'ю своїх дочок та синів, але неодмінно вистоїть і буде розвиватися як велика європейська нація. 

Не дайте себе обманювати далі. Не вірте більше їхній брехні! Немає більше жодної надії на здоровий глузд, людяність чи інстинкти самозбереження тих, хто підкорився злочинцям і вбивцям.

Читайте також: Європа мусить створити коаліцію з Україною. Інакше на неї чекає війна

Україна вистоїть лише як національна  Держава, зі своєю мовою, вірою та потужними Збройними Силами.

Жодного відступу від цих позицій не може бути. Це протистояння — екзистенційне. Не можна допустити проникнення знову в Україну бацили повернення до минулих часів. Повернутися назад до дружби «братніх» народів — ілюзія. Всі спроби компромісів, дружніх кроків, благих намірів Україна вже давно вичерпала. 

Той, хто пропонує роззброєний нейтралітет — ворог. Хто пропонує повернути московську церкву — ворог. Хто пропонує повернути українській мові минулі другорядні позиції — ворог.

Не має бути жодних ілюзій: лише зовнішня сила, всеосяжні санкції, включно з ембарго на експорт й імпорт й внутрішньоросійська масштабна економічна криза можуть їх зупинити.

Ми не можемо залишатися буферною сірою зоною між демократією та диктатурою, між добром і злом, між правом сили та ослабленим міжнародним правом.

Тільки потужна у військовому плані, добре озброєна Україна, зі своїм ракетним щитом та мечем може вистояти. Більше того — без входження до спільних оборонних союзів це буде дуже важко й надто затягнуто в часі.

Тому — йдемо своїм шляхом. 

Слухаємо партнерів та їх лідерів, але чуємо голоси десятків тисяч тих, хто віддав життя за нову Україну: соборну, самостійну, демократичну, успішну, яка обрала і відстоює свій суверенний шлях, громадяни якої залишать у своїй пам'яті чіткі спогади про ці історичні часи, які змінять Європу і багато в чому весь Світ!

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Європа
Валерій Чалий
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
переговори з РФ
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Азербайджан
Автор Надія Боянівська
17 січня, 2025 п'ятниця
The New York Times: Лідер Азербайджану впевнено кидає виклик Путіну в рідкісному конфлікті
Київ
+1.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.08
    Купівля 42.08
    Продаж 42.66
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
19 січня
19:27
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакують Україну "шахедами": на Київщині уламки ворожих БПЛА пошкодили приватну будівлю та легкові авто
19:01
Ексклюзив
робота військових у місті Часів Яр
Ворог просувається, але не так швидко, як йому хотілося б, - воєнний оглядач Пехньо про ситуацію на Донеччині
18:45
Інтерв’ю
У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським
Поки Трамп не прийде, не здійме шуму та не змусить діяти, важко очікувати реальних змін в обороні ЄС, - полковник Грант
18:22
Армія FM
У Києві в студії радіостанції "Армія FM" стався вибух: постраждала ведуча
18:17
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп відтермінує заборону TikTok у США й хоче, щоб Штати отримали 50% його власності
18:03
Нова влада Сирії відхилила прохання курдів про створення власного військового блоку
17:45
Інтерв’ю
Дональд Трамп і Володимир Путін
У США розуміють, що питання вступу України в НАТО є універсальним важелем тиску на РФ, - Безсмертний
17:33
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 125 боєзіткнень: на Торецькому напрямку українські захисники відбили 11 атак
17:16
Плакати із заручниками Емілі Техіла Дамарі, Ромі Гонен і Даніелла Гілбо
ХАМАС передав Червоному Хресту трьох ізраїльських заручниць
17:12
Аналітика
Дональд Трамп та Ілон Маск
Права рука чи тіньовий президент: хто такий Ілон Маск у новому світі Дональда Трампа. Пояснюємо
16:54
Джо Байден
Байден помилував п’ятьох ув’язнених, ще двом – пом’якшив вироки
16:27
Ексклюзив
"Аеропорт. 242": у Музеї Війни відкрили виставку робіт Олега Дробоцького
"Аеропорт. 242": у Музеї Війни відкрили виставку робіт Олега Дробоцького
16:22
Сирський зустрівся з начальницею Штабу оборони ЗС Канади Каріньян: говорили про ситуацію на фронті та потреби ЗСУ
16:02
OPINION
блог Сергій Гузь
Чи зможе Україна утримувати величезну армію після війни
15:32
санкції
Шуфрич, Симоненко, Мураєв, Григоришин, Крюкова потрапили під санкції. Бойка позбавили держнагород
15:28
Херсонська область
Росіяни вдарили з артилерії по Червоному Маяку на Херсонщині, загинув чоловік
15:22
"Він добре знає фронт": Зеленський заявив, що Роман Качур очолить Академію сухопутних військ
14:48
землетрус
У Ялті стався землетрус магнітудою 2,8
14:44
За два дні правоохоронці ліквідували 10 ухилянтських схем у різних регіонах України
14:43
опалення, тепло
У Києві на Солом'янці пошкоджено трубопровід: без тепла залишилися понад 450 будинків
14:36
Світло
Частина Краматорська залишилася без світла і води: яка причина
14:20
Мали понад 2 млрд грн щорічного обороту: поліцейські припинили діяльність нелегального онлайн-казино з Дніпра
14:15
TikTok
У МЗС Естонії порадили Європі слідом за США заборонити TikTok
14:00
OPINION
Про мобілізаційний вік: бачити логіку процесів
13:44
У Черкасах озброєна жінка відкрила вогонь в магазині
13:42
У чотирьох регіонах України затримали 15 ділків, які намагалися налагодити незаконний продаж зброї
13:38
Дональд Трамп
Посол Німеччини в США попередив, що адміністрація Трампа планує змінити конституційний порядок у країні, - Reuters
13:18
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За ніч до Білорусі залетіли щонайменше 12 російських "шахедів", - Гаюн
13:15
Екс-прем'єр Фіцо
"Я не український слуга": Фіцо прокоментував візит депутатів парламенту Словаччини до Києва та пригрозив накласти вето на допомогу Україні від ЄС
13:03
Олександр Сирський
Сирський заборонив переводити висококваліфікованих спеціалістів Повітряних Сил у піхоту
12:50
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
За тиждень росіяни випустили по Україні понад 1200 повітряних цілей, майже 500 з них збили сили ППО, - Зеленський
12:02
Ізраїль
Угода про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС набула чинності: угруповання надало список заручників, яких звільнить сьогодні
12:00
OPINION
Цькування Портникова: Це атакують український спротив як ідею
11:50
погода, ЛЬвів, сніг
"Сніг у дефіциті": Міндовкілля назвало причину відсутності кліматичної зими в Києві протягом останніх трьох років
11:29
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
"Це імітація діяльності, яка направлена не проти тих, хто ухиляється від сплати податків на мільйони": аналітик Несходовський про ідею розкриття банківської таємниці
11:25
Росіяни на ТОТ організували фестиваль "правильного кіно" про Другу світову війну, - ЦНС
11:13
OPINION
Я погоджуюся з Віталієм Портниковим: всі ми маємо стояти плече до плеча
11:03
Армія РФ намагається заблокувати Велику Новосілку на Донеччині, - ЗСУ
10:47
Ексклюзив
Дональд Трамп
У Трампа немає чіткої стратегії завершення російсько-української війни, - експерт-міжнародник Краєв
10:44
Дональд Трамп
Трамп прибув до Вашингтона перед інавгурацією
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV