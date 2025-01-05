Європа мусить створити коаліцію з Україною. Інакше на неї чекає війна
Якщо країни ЄС не увійдуть разом з Україною в колективну самооборону в цьому році, то у наступному – війна прийде на їх території
Масові феєрверки в європейських містах у ніч на Новий рік свідчать не стільки про традиційний радісний настрій у країнах, що не воюють, скільки про розслабленість й ілюзію безпеки.
Якщо у когось з громадян країн ЄС, особливо сусідів України, виникли ілюзії, що російська агресія закінчується, що наступ зупиниться, що у новообраного президента США є всі важелі впливу і все завершиться на території України, то є багато аргументів, щоб їх розчарувати.
По-перше, у російського режиму є ворожі цілі не лише стосовно України, а й всієї Європи. І вони точно не зміняться. Врешті-решт, свій ультиматум російський режим напередодні широкомасштабного вторгнення в Україну в середині грудня 2021 року направив у Брюссель і Вашингтон, а не до Києва.
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По-друге, такий всіма бажаний "мир" (коштом територій і капітуляції України), а точніше – тимчасове припинення вогню буде мати наслідком і повернення на ротацію десятків чи сотень тисяч російських військових, які отримують грошову компенсацію за свої злочини й вже відчули запах крові, безкарності й куражу. Ви думаєте російському режиму вдасться їх без наслідків інкорпорувати назад в соціум, особливо криміналітет і тих, хто прийшов на війну заради здобичі?! Їх направлять, якщо не найманцями в Африку, так у Білорусь – на кордон з Польщею та Литвою, ближче до Естонії та Фінляндії.
По-третє, Америка далеко, і там легше розглядати різні сценарії, а країни ЄС – на відстані перельоту ударного дрона (зараз – вже сотень дронів), не кажучи про наявність спільних із варварами XXI століття кордонів, як морських, так і по суходолу. І ви думаєте, що стратегічні бомбардувальники перестануть літати, ракетні програми будуть згорнуті, а всі російські кораблі попливуть у Південнокитайське море?
По-четверте, світ лише на початку розгортання серії локальних і регіональних конфліктів та воєн, і країнам ЄС і НАТО в Європі навряд чи вдасться сконцентрувати потім більше ресурсів, ніж зараз, коли є шанс зупинити агресора поза своїми територіями.
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По-п’яте, беручи до уваги свіжі приклади атак на комунікації в Європі та підривної російської діяльності, яка лише збільшується, можна собі уявити, що буде далі, якщо агресор отримає паузу на своє підсилення і зменшення санкційного тиску на економіку. У когось є ілюзії, що вивільнені ресурси підуть на збільшення добробуту росіян?!
Тому висновок може бути лише один: якщо країни Європи не об’єднаються з Україною в озброєну коаліцію на протидію агресору, якщо в цьому році не потроять свої зусилля і, як було б правильно та відповідно до Статуту ООН, не застосують колективну самооборону проти РФ – війна прийде безпосередньо до них, на їхню територію. І до ворожки не ходи. І тоді і їм буде точно не до феєрверків.
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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