Масові феєрверки в європейських містах у ніч на Новий рік свідчать не стільки про традиційний радісний настрій у країнах, що не воюють, скільки про розслабленість й ілюзію безпеки. Якщо у когось з громадян країн ЄС, особливо сусідів України, виникли ілюзії, що російська агресія закінчується, що наступ зупиниться, що у новообраного президента США є всі важелі впливу і все завершиться на території України, то є багато аргументів, щоб їх розчарувати.

По-перше, у російського режиму є ворожі цілі не лише стосовно України, а й всієї Європи. І вони точно не зміняться. Врешті-решт, свій ультиматум російський режим напередодні широкомасштабного вторгнення в Україну в середині грудня 2021 року направив у Брюссель і Вашингтон, а не до Києва. Читайте також: Світ — не шахівниця, правила не працюють

По-друге, такий всіма бажаний "мир" (коштом територій і капітуляції України), а точніше – тимчасове припинення вогню буде мати наслідком і повернення на ротацію десятків чи сотень тисяч російських військових, які отримують грошову компенсацію за свої злочини й вже відчули запах крові, безкарності й куражу. Ви думаєте російському режиму вдасться їх без наслідків інкорпорувати назад в соціум, особливо криміналітет і тих, хто прийшов на війну заради здобичі?! Їх направлять, якщо не найманцями в Африку, так у Білорусь – на кордон з Польщею та Литвою, ближче до Естонії та Фінляндії.

По-третє, Америка далеко, і там легше розглядати різні сценарії, а країни ЄС – на відстані перельоту ударного дрона (зараз – вже сотень дронів), не кажучи про наявність спільних із варварами XXI століття кордонів, як морських, так і по суходолу. І ви думаєте, що стратегічні бомбардувальники перестануть літати, ракетні програми будуть згорнуті, а всі російські кораблі попливуть у Південнокитайське море?

По-четверте, світ лише на початку розгортання серії локальних і регіональних конфліктів та воєн, і країнам ЄС і НАТО в Європі навряд чи вдасться сконцентрувати потім більше ресурсів, ніж зараз, коли є шанс зупинити агресора поза своїми територіями.

Читайте також: П'ять питань про 2025 рік По-п’яте, беручи до уваги свіжі приклади атак на комунікації в Європі та підривної російської діяльності, яка лише збільшується, можна собі уявити, що буде далі, якщо агресор отримає паузу на своє підсилення і зменшення санкційного тиску на економіку. У когось є ілюзії, що вивільнені ресурси підуть на збільшення добробуту росіян?!