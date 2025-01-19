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Росіяни вдарили з артилерії по Червоному Маяку на Херсонщині, загинув чоловік

Катерина Ганжа
19 січня, 2025 неділя
15:28
Війна з Росією Херсонська область

У неділю, 19 січня, російська окупаційна армія вдарила з артилерії по селищу Червоний Маяк, що у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік

Зміст

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 14:00 під вогнем ворожої артилерії опинився Червоний Маяк. Внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав 24-річний чоловік, який в момент удару перебував на вулиці", - зазначив Прокудін. 

  • У суботу, 18 січня окупанти вдарили з артилерії по Бериславу й Станіславу на Херсонщині, внаслідок чого загинули троє цивільних.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окупанти
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