Росіяни вдарили з артилерії по Червоному Маяку на Херсонщині, загинув чоловік
У неділю, 19 січня, російська окупаційна армія вдарила з артилерії по селищу Червоний Маяк, що у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Близько 14:00 під вогнем ворожої артилерії опинився Червоний Маяк. Внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав 24-річний чоловік, який в момент удару перебував на вулиці", - зазначив Прокудін.
- У суботу, 18 січня окупанти вдарили з артилерії по Бериславу й Станіславу на Херсонщині, внаслідок чого загинули троє цивільних.
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