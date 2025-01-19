За тиждень росіяни випустили по Україні понад 1200 повітряних цілей, майже 500 з них збили сили ППО, - Зеленський
Всього за минулий тиждень російська армія застосувала проти України близько 550 ударних дронів, майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, тільки за цей тиждень Сили оборони збили у небі над Україною 33 ракети, зокрема балістичні, та 311 ударних дронів. Ще 136 дронів, які застосовуються у щоденних ударах по інфраструктурі, не досягли своїх цілей.
Зеленський подякував усім українським воїнам, військовій авіації, зенітникам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам.
"Але незмінне завдання й надалі посилювати захист нашого неба. Більше "петріотів" для України – це більше захисту життя. Більше далекобійності для України – це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити", - наголосив президент.
- Ранком суботи, 18 січня, російська армія атакувала балістикою Київ та Запоріжжя. Є влучання в Шевченківському районі столиці, 3 людини загинули, є поранені. У Запоріжжі також є загиблий, 11 людей постраждали.
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