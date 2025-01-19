За тиждень росіяни випустили по Україні понад 1200 повітряних цілей, майже 500 з них збили сили ППО, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, тільки за цей тиждень Сили оборони збили у небі над Україною 33 ракети, зокрема балістичні, та 311 ударних дронів. Ще 136 дронів, які застосовуються у щоденних ударах по інфраструктурі, не досягли своїх цілей.

Зеленський подякував усім українським воїнам, військовій авіації, зенітникам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам.

"Але незмінне завдання й надалі посилювати захист нашого неба. Більше "петріотів" для України – це більше захисту життя. Більше далекобійності для України – це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити", - наголосив президент.