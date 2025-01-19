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Головна Війна з Росією За тиждень росіяни випустили по Україні понад 1200 повітряних цілей, майже 500 з них збили сили ППО, - Зеленський

За тиждень росіяни випустили по Україні понад 1200 повітряних цілей, майже 500 з них збили сили ППО, - Зеленський

Світлана Кравченко
19 січня, 2025 неділя
12:50
Війна з Росією Балістика, ракета, шахед, дрон, атака

Всього за минулий тиждень російська армія застосувала проти України близько 550 ударних дронів, майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб

Зміст

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, тільки за цей тиждень Сили оборони збили у небі над Україною 33 ракети, зокрема балістичні, та 311 ударних дронів. Ще 136 дронів, які застосовуються у щоденних ударах по інфраструктурі, не досягли своїх цілей. 

Зеленський подякував усім українським воїнам, військовій авіації, зенітникам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам. 

"Але незмінне завдання й надалі посилювати захист нашого неба. Більше "петріотів" для України – це більше захисту життя. Більше далекобійності для України – це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити", - наголосив президент.

  • Ранком суботи, 18 січня, російська армія атакувала балістикою Київ та Запоріжжя. Є влучання в Шевченківському районі столиці, 3 людини загинули, є поранені. У Запоріжжі також є загиблий, 11 людей постраждали.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
Володимир Зеленський
російська армія
ракетний удар
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