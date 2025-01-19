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Головна Кримінал Шахраї привласнили донати для ЗСУ на понад 2,5 млн грн: прокуратура повідомила їм про підозру

Шахраї привласнили донати для ЗСУ на понад 2,5 млн грн: прокуратура повідомила їм про підозру

Ксенія Золотова
19 січня, 2025 неділя
10:41
Кримінал

Про підозру повідомлено трьом шахраям, які створили фейкові збори для допомоги Силам оборони України і привласнили донатів на суму понад 2,5 млн грн

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів. Використовуючи фотографії документів діючих українських військовослужбовців, вони публікували оголошення про збір коштів нібито на потреби ЗСУ. Натомість отримані кошти чоловіки використовували на власні потреби.

Підозрювані привласнили донати силам оборони України на понад 2,5 млн грн, заявили в прокуратурі.

Під час проведення обшуків за місцями їх проживання та реєстрації на Черкащині та Київщині правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, компʼютерну техніку та інші речові докази.

Наразі встановлюються всі, причетні до злочину особи, постраждалі громадяни та загальна сума завданих збитків.

Фігурантам повідомлено про підозру трьом особам у шахрайстві та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служби безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ (ГРУ) у Києві. Ним виявився столичний адвокат, який вербував для російської спецслужби нових агентів, а також захищав у судах уже викритих поплічників ворога.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Офіс генпрокурора
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