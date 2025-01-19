Київський адвокат вербував агентів для російського ГРУ та захищав їх у судах: СБУ оголосила підозру у держзраді
Служби безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ (ГРУ) у Києві. Ним виявився столичний адвокат, який вербував для російської спецслужби нових агентів, а також захищав у судах уже викритих поплічників ворога
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Задокументовано як юрист спочатку допоміг рашистам "підібрати" коригувальника ворожого вогню по Україні, а після затримання інформатора – захищав його в суді.
За даними слідства, адвокат був завербований співробітником російського ГРУ Віталієм Наумовим під час особистої зустрічі на території країни-агресора ще у 2015 році.
Правоохоронці встановили, що після початку повномасштабного вторгнення він не тільки шукав нових агентів і захищав їх у судах, а й передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи представникам ГРУ РФ.
За кожне виконане завдання агент отримував грошову "винагороду" від Наумова, яка надходила йому через анонімні перекази коштів, задокументували співробітники СБУ і затримали його за місцем проживання у Києві.
Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом та іншими агентами.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Правоохоронці підтвердили участь чинного судді Господарського суду Києва у змові, спрямованій на передачу 3 млрд грн в інтересах Росії, та оголосили йому підозру в державній зраді.
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