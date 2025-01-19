Київський адвокат вербував агентів для російського ГРУ та захищав їх у судах: СБУ оголосила підозру у держзраді

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Задокументовано як юрист спочатку допоміг рашистам "підібрати" коригувальника ворожого вогню по Україні, а після затримання інформатора – захищав його в суді.

За даними слідства, адвокат був завербований співробітником російського ГРУ Віталієм Наумовим під час особистої зустрічі на території країни-агресора ще у 2015 році.

Правоохоронці встановили, що після початку повномасштабного вторгнення він не тільки шукав нових агентів і захищав їх у судах, а й передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи представникам ГРУ РФ.

За кожне виконане завдання агент отримував грошову "винагороду" від Наумова, яка надходила йому через анонімні перекази коштів, задокументували співробітники СБУ і затримали його за місцем проживання у Києві.

Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом та іншими агентами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.