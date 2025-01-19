Трамп прибув до Вашингтона перед інавгурацією

Про це повідомляє CBS News.

Як зазначається, літак Трампа приземлився в аеропорту Даллеса ввечері перед тим, як він попрямував до гольф-клубу Trump Sterling для запланованого на вечір свята і феєрверку. Трамп вийшов з літака близько 19:20 за місцевим часом. Він не відповідав на запитання журналістів, але ненадовго зупинився, щоб помахати пресі та двічі махнув кулаком у повітрі.

За даними видання, новообраний президент, перша леді Меланія Трамп та їхній син Беррон вилетіли о 17:13 за східним часом з міжнародного аеропорту Палм-Біч, штат Флорида. Вони втрьох розвернулися на сходах, і обраний президент США помахав рукою, перш ніж піти всередину літака.

Pre-inauguration fireworks display pic.twitter.com/kDY88vUsb0 — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 19, 2025

У неділю, 19 січня, напередодні своєї інавгурації, Трамп має взяти участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі, а потім відправитися на мітинг на Capital One Arena у Вашингтоні. Після мітингу відбудеться приватна вечеря.

Що заплановано на 20 січня

У день інавгурації Трамп розпочне традиційну молитовну службу в єпископальній церкві Святого Іоанна, а потім попрямує до Білого дому на традиційний чай із Джо Байденом і першою леді, які залишають свій пост.

Потім Трамп попрямує до капітолія. Понад 250 тисяч гостей отримали квитки для перегляду інавгурації з усієї території Капітолія. Об’єднаний комітет Конгресу з інавгураційних церемоній, який відповідає за планування заходу, зазначив у заяві, що "переважна більшість гостей, які мають квитки, не зможуть відвідати церемонії особисто".

Читайте також: " Інавгурація президента США: церемонія для Дональда Трампа та історія символічної події"

Як пише CBS News, на інавгурації будуть відсутні колишня перша леді Мішель Обама та колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Жодна з них не пояснила, чому вона пропускає церемонію.

Після того, як Трамп складе присягу та виступить зі своєю інавгураційною промовою, відбудеться урочисте прощання з Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Коли новий республіканський уряд прийде до влади, Трамп відправиться на церемонію підписання в Капітолій, щоб затвердити деякі зі своїх перших офіційних актів, після чого відбудеться обід у Конгресі та огляд військ США. Крім того, Трамп знову планує виступити перед своїми прихильниками, перш ніж відправитися в Білий дім на церемонію підписання в Овальному кабінеті.