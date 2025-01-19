Трамп прибув до Вашингтона перед інавгурацією
Увечері суботи, 18 січня, новообраний президент США Дональд Трамп прибув до Вашингтона, де має відбутися його інавгурація, запланована на понеділок, 20 січня
Про це повідомляє CBS News.
Як зазначається, літак Трампа приземлився в аеропорту Даллеса ввечері перед тим, як він попрямував до гольф-клубу Trump Sterling для запланованого на вечір свята і феєрверку. Трамп вийшов з літака близько 19:20 за місцевим часом. Він не відповідав на запитання журналістів, але ненадовго зупинився, щоб помахати пресі та двічі махнув кулаком у повітрі.
За даними видання, новообраний президент, перша леді Меланія Трамп та їхній син Беррон вилетіли о 17:13 за східним часом з міжнародного аеропорту Палм-Біч, штат Флорида. Вони втрьох розвернулися на сходах, і обраний президент США помахав рукою, перш ніж піти всередину літака.
У неділю, 19 січня, напередодні своєї інавгурації, Трамп має взяти участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі, а потім відправитися на мітинг на Capital One Arena у Вашингтоні. Після мітингу відбудеться приватна вечеря.
Що заплановано на 20 січня
У день інавгурації Трамп розпочне традиційну молитовну службу в єпископальній церкві Святого Іоанна, а потім попрямує до Білого дому на традиційний чай із Джо Байденом і першою леді, які залишають свій пост.
Потім Трамп попрямує до капітолія. Понад 250 тисяч гостей отримали квитки для перегляду інавгурації з усієї території Капітолія. Об’єднаний комітет Конгресу з інавгураційних церемоній, який відповідає за планування заходу, зазначив у заяві, що "переважна більшість гостей, які мають квитки, не зможуть відвідати церемонії особисто".
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Як пише CBS News, на інавгурації будуть відсутні колишня перша леді Мішель Обама та колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Жодна з них не пояснила, чому вона пропускає церемонію.
Після того, як Трамп складе присягу та виступить зі своєю інавгураційною промовою, відбудеться урочисте прощання з Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс.
Коли новий республіканський уряд прийде до влади, Трамп відправиться на церемонію підписання в Капітолій, щоб затвердити деякі зі своїх перших офіційних актів, після чого відбудеться обід у Конгресі та огляд військ США. Крім того, Трамп знову планує виступити перед своїми прихильниками, перш ніж відправитися в Білий дім на церемонію підписання в Овальному кабінеті.
- Як повідомлялося раніше, у перший день на посаді 20 січня новообраний президент США Дональд Трамп планує підписати понад 25 указів та директив у різних сферах - від імміграції до енергетики.
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