Сирський зустрівся з начальницею Штабу оборони ЗС Канади Каріньян: говорили про ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Про це головком повідомив у Telegram.

"Детально обговорили підвищення спроможностей нашої протиповітряної та протиракетної оборони з огляду на ракетно-авіаційні удари противника по об’єктах критичної інфраструктури, ключових об’єктах оборонно-промислового комплексу та житловому сектору України в контексті досягнення переваги над ворогом і розширення можливостей протиповітряної оборони", - зазначив Олександр Сирський.

Головком наголосив на тому, що Збройні Сили України високо цінують внески Канади в діяльність Коаліцій з розвитку безпілотних систем, повітряних сил, бронетанкової техніки та інформаційних технологій.

Окремо він відзначив результативність військово-тренувальної місії Збройних Сил Канади UNIFIER, яка за десять років своєї діяльності підготувала майже 43 тисячі військовослужбовців Збройних Сил України.

"Висловив щиру вдячність генералові Дженні Каріньян, уряду Канади та канадському народу за сильну та послідовну підтримку України в нашій боротьбі за незалежність, а також за унікальну військову допомогу, надану Силам оборони України, зокрема проведення професійної підготовки українських пілотів F-16 в Канаді й забезпечення мовної підготовки льотного і технічного персоналу", - додав Сирський.