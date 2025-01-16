Сирський поспілкувався телефоном із генералом США Брауном: говорили про ситуацію на фронті

Про це головком повідомив у Facebook.

"На початку розмови висловив співчуття американському народу з приводу непоправних втрат, які спричинили нещодавні жахливі пожежі в штаті Каліфорнія. В ході розмови поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка характеризується важкими боями на більшості напрямків", - зазначив Олександр Сирський.

Він також наголосив на тому, що "завдяки мужності та відвазі українських військових, переважаючим силам ворога не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту".

"Подякував генералу Брауну за позитивну динаміку у наданні матеріально-технічної допомоги, особливо в частині постачання засобів ППО, важкої техніки, артилерійських та авіаційних боєприпасів", - додав Сирський.

Своєю чергою Чарльз Браун запевнив, що стійкість українських воїнів й надалі буде дієво підтримана з боку США.