Сирський поспілкувався телефоном із генералом США Брауном: говорили про ситуацію на фронті
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном. Сторони обговорили ситуацію на лінії фронту
Про це головком повідомив у Facebook.
"На початку розмови висловив співчуття американському народу з приводу непоправних втрат, які спричинили нещодавні жахливі пожежі в штаті Каліфорнія. В ході розмови поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка характеризується важкими боями на більшості напрямків", - зазначив Олександр Сирський.
Він також наголосив на тому, що "завдяки мужності та відвазі українських військових, переважаючим силам ворога не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту".
"Подякував генералу Брауну за позитивну динаміку у наданні матеріально-технічної допомоги, особливо в частині постачання засобів ППО, важкої техніки, артилерійських та авіаційних боєприпасів", - додав Сирський.
Своєю чергою Чарльз Браун запевнив, що стійкість українських воїнів й надалі буде дієво підтримана з боку США.
- Речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США вважають, що запровадження масштабних санкцій проти Росії є ефективнішим, ніж визнання країни спонсором тероризму.
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