У Черкасах озброєна жінка відкрила вогонь в магазині

Про це повідомили в поліції Черкащини.

Як зазначається, інцидент стався ще ввечері п'ятниці, 17 січня, на вулиці Митницькій. Тоді одна з відвідувачок увійшла до місцевого магазину з пістолетом і відкрила вогонь. У той час там перебували покупці та персонал.

Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Відвідувачі магазину самотужки обеззброїли зловмисницю та викликали поліцію. Після прибуття правоохоронців жінку затримали.

Фігуранткою виявилася 31-річна місцева жителька. За даними правоохоронців, невідомо, чи була жінка в стані сп’яніння, оскільки вона відмовилася від освідування.

Нападниці оголосили підозру за статтею про хуліганство. Суд уже обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Жінці загрожує від 3 до 7 років за ґратами.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

23 листопада в готелі Києва Sky Loft сталася стрілянина. Столична поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка. За даними журналістів, зловмисником є кримінальний ділок із Запоріжжя. Пізніше ще трьом учасникам конфлікту оголосили підозри.



