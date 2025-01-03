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Стрілянина у київському готелі Sky Loft: ще трьом учасникам конфлікту оголосили підозри

Катерина Ганжа
3 січня, 2025 п'ятниця
11:08
Кримінал

Правоохоронці повідомили про підозри ще трьом учасникам конфлікту у столичному готелі Sky Loft, який стався у листопаді 2024 року

Зміст

Про це повідомляє Київська міська прокуратура та Офіс генерального прокурора.

Йдеться про 28-річного та 31-річного мешканців Одещини, а також 23-річного киянина. 

Фото: Київська міська прокуратура

За даними слідства, 23 листопада 2024 року двоє мешканців Одещини у приміщенні готелю у центрі Києва з хуліганських мотивів почали бити чоловіка, який також відпочивав у закладі зі своїм другом-військовослужбовцем.

Ще один учасник конфлікту – киянин того вечора вдарив військовослужбовця кулаком у щелепу, внаслідок чого чоловік впав на підлогу та втратив свідомість.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури двом мешканцям Одещини та киянину повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України)", - зазначили в Офісі генпрокурора. 

Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Більше про стрілянину 

23 листопада 2024 року близько 00:30 в готелі у Печерському районі столиці між кількома компаніями чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із учасників конфлікту дістав пістолет та зробив кілька пострілів, поранивши охоронця готелю і двох чоловіків. Після цього зник з місця події.

Від отриманого вогнепального поранення мешканець готелю помер на місці, його знайомий та охоронець готелю отримали вогнепальні поранення грудної клітини і були доправлені до лікарні.

Наразі за результатами досудового розслідування повідомлено про підозри у хуліганстві двом друзям загиблого та іншому відвідувачу готелю, який також був учасником хуліганства того вечора.

  • Столична поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка вночі суботи, 23 листопада 2024 року, яке сталося в одному з київських готелів. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
новини Києва
Офіс генпрокурора
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