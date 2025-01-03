Стрілянина у київському готелі Sky Loft: ще трьом учасникам конфлікту оголосили підозри
Правоохоронці повідомили про підозри ще трьом учасникам конфлікту у столичному готелі Sky Loft, який стався у листопаді 2024 року
Про це повідомляє Київська міська прокуратура та Офіс генерального прокурора.
Йдеться про 28-річного та 31-річного мешканців Одещини, а також 23-річного киянина.
Фото: Київська міська прокуратура
За даними слідства, 23 листопада 2024 року двоє мешканців Одещини у приміщенні готелю у центрі Києва з хуліганських мотивів почали бити чоловіка, який також відпочивав у закладі зі своїм другом-військовослужбовцем.
Ще один учасник конфлікту – киянин того вечора вдарив військовослужбовця кулаком у щелепу, внаслідок чого чоловік впав на підлогу та втратив свідомість.
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури двом мешканцям Одещини та киянину повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України)", - зазначили в Офісі генпрокурора.
Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Більше про стрілянину
23 листопада 2024 року близько 00:30 в готелі у Печерському районі столиці між кількома компаніями чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із учасників конфлікту дістав пістолет та зробив кілька пострілів, поранивши охоронця готелю і двох чоловіків. Після цього зник з місця події.
Від отриманого вогнепального поранення мешканець готелю помер на місці, його знайомий та охоронець готелю отримали вогнепальні поранення грудної клітини і були доправлені до лікарні.
Наразі за результатами досудового розслідування повідомлено про підозри у хуліганстві двом друзям загиблого та іншому відвідувачу готелю, який також був учасником хуліганства того вечора.
- Столична поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка вночі суботи, 23 листопада 2024 року, яке сталося в одному з київських готелів.
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