"Поки що ми не зможемо проходити цю зиму виключно на газі з власного видобутку": експерт з енергетики Омельченко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На сьогодні ми, на жаль, не можемо повністю забезпечити себе природним газом навіть в умовах катастрофічного падіння споживання природного газу промисловістю внаслідок війни. І все ж таки вимушені були докуповувати, імпортувати частину газу в підземні сховища. І, на жаль, цього було зроблено недостатньо", - сказав він.

Володимир Омельченко зауважив, що для проходження зими Нафтогазу довелося докуповувати паливо за вищою ціною, ніж це можна було зробити раніше.

"І коли багато експертів, в тому числі я, казав, що влітку потрібно докуповувати більше газу, на жаль, пан Чернишов (голова правління НАК “Нафтогаз”, - ред.) це проігнорував і сказав, що ми пройдемо на власному газі, але так не вийшло. Прийшлось докуповувати, але за ціною набагато більшою, на 30, на 40%. Тому можна так сказати, що поки що ми не зможемо проходити цю зиму виключно на газі з власного видобутку", - зазначив експерт з енергетики.