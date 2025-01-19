"Поки що ми не зможемо проходити цю зиму виключно на газі з власного видобутку": експерт з енергетики Омельченко
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зауважив, що Україні бракує власного видобутку газу, щоб пройти зиму 2024-2025 року, тому його довелось докуповувати
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На сьогодні ми, на жаль, не можемо повністю забезпечити себе природним газом навіть в умовах катастрофічного падіння споживання природного газу промисловістю внаслідок війни. І все ж таки вимушені були докуповувати, імпортувати частину газу в підземні сховища. І, на жаль, цього було зроблено недостатньо", - сказав він.
Володимир Омельченко зауважив, що для проходження зими Нафтогазу довелося докуповувати паливо за вищою ціною, ніж це можна було зробити раніше.
"І коли багато експертів, в тому числі я, казав, що влітку потрібно докуповувати більше газу, на жаль, пан Чернишов (голова правління НАК “Нафтогаз”, - ред.) це проігнорував і сказав, що ми пройдемо на власному газі, але так не вийшло. Прийшлось докуповувати, але за ціною набагато більшою, на 30, на 40%. Тому можна так сказати, що поки що ми не зможемо проходити цю зиму виключно на газі з власного видобутку", - зазначив експерт з енергетики.
- Кабмін на засіданні 23 серпня 2024 року ухвалив рішення зберегти пільговий тариф на газ для виробників тепла й побутових споживачів до 30 квітня 2025 року.
- У вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошував, що цю зиму Україна планує пройти з газом лише власного видобутку.
- 2 січня 2025 року повідомлялось, що припинення транзиту російського газу територією України не позначиться на тарифах для побутових споживачів.
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