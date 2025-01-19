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Ексклюзив

"Поки що ми не зможемо проходити цю зиму виключно на газі з власного видобутку": експерт з енергетики Омельченко

Марина Клюєва
19 січня, 2025 неділя
20:28
Економіка сховище газу

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зауважив, що Україні бракує власного видобутку газу, щоб пройти зиму 2024-2025 року, тому його довелось докуповувати

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо. 

"На сьогодні ми, на жаль, не можемо повністю забезпечити себе природним газом навіть в умовах катастрофічного падіння споживання природного газу промисловістю внаслідок війни. І все ж таки вимушені були докуповувати, імпортувати частину газу в підземні сховища. І, на жаль, цього було зроблено недостатньо", - сказав він. 

Володимир Омельченко зауважив, що для проходження зими Нафтогазу довелося докуповувати паливо за вищою ціною, ніж це можна було зробити раніше.

"І коли багато експертів, в тому числі я, казав, що влітку потрібно докуповувати більше газу, на жаль, пан Чернишов (голова правління НАК “Нафтогаз”, - ред.) це проігнорував і сказав, що ми пройдемо на власному газі, але так не вийшло. Прийшлось докуповувати, але за ціною набагато більшою, на 30, на 40%. Тому можна так сказати, що поки що ми не зможемо проходити цю зиму виключно на газі з власного видобутку", - зазначив експерт з енергетики. 

  • Кабмін на засіданні 23 серпня 2024 року ухвалив рішення зберегти пільговий тариф на газ для виробників тепла й побутових споживачів до 30 квітня 2025 року.
  • У вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошував, що цю зиму Україна планує пройти з газом лише власного видобутку. 
  • 2 січня 2025 року повідомлялось, що припинення транзиту російського газу територією України не позначиться на тарифах для побутових споживачів.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
газ
Нафтогаз
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