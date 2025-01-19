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Генштаб перевіряє, як формується 156-та бригада: що виявили

Катерина Ганжа
19 січня, 2025 неділя
19:52
Суспільство війна з РФ, ЗСУ

У військах розпочала роботу комплексна група Генерального штабу на чолі із заступником головнокомандувача ЗСУ полковником Олегом Апостолом. Наразі вона працює у 156-й окремій механізованій бригаді

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. 

Як зазначають у Генштабі, метою роботи є перевірка ходу формування бригади та надання всебічної допомоги з питань організації і підготовки до бойових дій.

"На даний час військова частина завершила доукомплектування особовим складом та приступила до базової загальної військової підготовки за оновленою програмою. Одночасно здійснюється відбір персоналу на фахову підготовку. Триває постачання озброєння та військової техніки відповідно до плану", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також розповіли, що під час перевірки було виявлено низку суттєвих недоліків для усунення яких визначені завдання Командувачу Сухопутних військ ЗСУ Михайлу Драпатому. 

Зокрема, щодо: 

  • заміни частини керівного складу бригади і призначення командира з бойовим і практичним досвідом проходженням служби на командних посадах;
  • переведення в частину офіцерів та сержантів, які раніше брали участь в бойових діях з метою нарощення бойових спроможностей 156 ОМБр; 
  • підвищення якості практичних занять з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході;
  • підвищення інтенсивності та якості підготовки пілотів БпЛА і операторів РЕБ, а також вирішення низки інших питань, які впливають на результати бойових дій. 

"Слід зазначити, що помилки, які трапилися під час формування та підготовки 155-ї бригади імені Анни Київської враховані, вживаються заходи щодо їх недопущення в майбутньому", - наголосили у Генштабі. 

Ситуація у 155-й бригаді "Анна Київська"

Про ситуацію в бригаді раніше інформував головний редактор порталу "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Він оприлюднив факти неналежного формування та забезпечення 155-ї ОМБр. У матеріалі вказано, що "приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди скерували на підготовку 155-ту бригаду "Анна Київська". 

Бутусов зазначив, що "до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців". Він також заявив, начебто формування бригади з перших днів було "суцільним організаційним хаосом". 

Журналіст додав, що в липні й серпні зі 155-ї бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин, а у жовтні бригада виїхала на навчання у Францію. 

За даними Бутусова, у втечі 50 військових у Франції комісія КСВ звинуватила командира бригади Рюмшина. Його, а також кількох офіцерів штабу й одного з комбатів відсторонили від посади та призначили нових командирів. Водночас за перший тиждень грудня, ще до вступу в бій, у бригаді сталося ще 198 СЗЧ, а "з першого дня виконання бойових завдань почались значні втрати людей через погані керованість та навченість".

Державне бюро розслідувань вивчає факти, викладені у медіа, щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська". Відкрили провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

5 січня на Ставці верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський заявив, що бере ситуацію навколо 155-ї ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.

8 січня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий доповів президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію в 155-й бригаді "Анна Київська". 

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади, який не лише самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих.

Згодом головний редактор порталу "Цензор.Нет" Юрій Бутусов заявив, що президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації у 155-й бригаді. 

Теги:
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військові
ЗСУ
Війна з Росією
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