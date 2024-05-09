Напередодні 9 Травня росіяни поширили фейкові цитати Ді Капріо, Йовович і Портман про червону армію

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Агентство".

Російський проєкт bot blocker ("Блокувальник ботів") виявив, що акаунти, пов'язані з російською владою, у соцмережі X провели одноденну кампанію проти "переписування історії". У рамках цієї акції кремлівські боти поширили 28 твітів із фотографіями 13 голлівудських зірок з цитатами про роль червоної армії та Радянського Союзу в перемозі над фашистами у Другій світовій війні.

Кампанію, за даними bot blocker, провели боти російської мережі з дезінформації за кордоном "Двійник". У публікаціях використовувалися англійська, німецька та французька мови.

Зірки, яких обрали для розповсюдження фейкових цитат, є нащадками вихідців з колишнього СРСР чи Російської імперії. Серед тих, кому приписали слова про велич червоної армії і радянського народу, опинилися Девід Духовни, Мілла Йовович, Леонардо Ді Капріо, Гаррісон Форд, Зої Кравіц, Вайнона Райдер, Діана Агрон, Міла Куніс, Гоакін Фенікс, Гвінет Пелтроу, Антоніна Коннелі та Наталі Портман.

Насправді ніхто з акторів, яких використали боти, не говорив фраз, які їм приписали.

Росіяни поширили від імені Гаррісона Форда слова про "нав'язування спотвореної історії Другої світової війни, нібито США перемогли самі". Наталі Портман нібито заявила, що "насправді червона армія звільнила Освенцим, Радянський Союз врятував сотні тисяч євреїв від знищення".

"Жоден уряд не встояв би перед такими жахливими жорстокими ранами, які Гітлер завдав Росії. Але Радянська Росія не тільки вижила і оговталася від цих ран, а й завдала німецькій армії такого сильного удару, який не змогла б завдати їй жодна інша армія у світі", - написали під фото актора Девіда Духовни.

Акторці Мілі Куніс, яка народилася в Україні та розповідала і сльозами на очах, як пишається бути українкою, кремлеботи приписали фразу про те, що "до влади в Україні прийшли люди, кумиром яких є соратник Гітлера".

Американський кіноактор російського походження Антон Єльчін, якому росіяни приписали фразу про спроби Заходу "переписати історію Другої світової війни та применшити роль Росії", помер у 2016 році.



