В національний прокат вийшла історична драма "Будинок "Слово". Нескінчений роман"
У четвер, 9 травня, в національний прокат вийшла історична драма "Будинок "Слово". Нескінчений роман" про письменників Розстріляного відродження
Про це повідомляє ДержКіно України.
Історична драма "Будинок "Слово". Нескінчений роман" розповідає про долю українських письменників доби Розстріляного відродження, яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо системи. Фільм розповідає про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло. Історія заснована на реальних подіях.
Більше про фільм читайте: “Будинок "Слово". Нескінчений роман”: кінопокази української історичної драми стартують у травні
Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та компанією Fresh Production Group.
Еспресо - інформаційний партнер прокату фільму в Україні.
- 9 квітня 2018 року повідомлялось, що український фільм "Будинок Слово" покажуть у всьому світі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.86
- EUR Купівля 42.22Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе