В національний прокат вийшла історична драма "Будинок "Слово". Нескінчений роман"

Про це повідомляє ДержКіно України.

Історична драма "Будинок "Слово". Нескінчений роман" розповідає про долю українських письменників доби Розстріляного відродження, яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо системи. Фільм розповідає про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло. Історія заснована на реальних подіях.

Більше про фільм читайте: “Будинок "Слово". Нескінчений роман”: кінопокази української історичної драми стартують у травні

Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та компанією Fresh Production Group.

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