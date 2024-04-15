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“Будинок Слово. Нескінчений роман”: кінопокази української історичної драми стартують у травні

15 квітня, 2024 понедiлок
18:05
українське кіно Фільм Будинок Слово

Художня стрічка “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” про письменників “розстріляного відродження” вийде в національний кінопрокат 9 травня

“Будинок “Слово”. Нескінчений роман” – це драматична історія українських письменників доби “розстріляного відродження”, яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо системи. Фільм розповідає про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло. Історія заснована на реальних подіях.

Головні ролі у фільмі зіграли Дмитро Олійник (Володимир Акімов), В’ячеслав Довженко (Микола Хвильовий), Ніна Набока (тьотя Варя), Марина Кошкіна (Галя), а також Станіслав Сукненко (Лесь Курбас), Юрій Одинокий (Мерер), Валерія Ходос (Рая Троянкер), Андрій Май (Володимир Сосюра), Юлія Чепурко (Марія Сосюра), Костянтин Темляк (Павло Тичина), Геннадій Попенко (Михайль Семенко).

Сценаристи стрічки – Тарас Томенко та Любов Якимчук, режисер – Тарас Томенко, оператор-постановник Михайло Любарський, художник-постановник Шевкет Сейдаметов, композитор – Алла Загайкевич, продюсери  – Юлія Чернявська, Олег Щербина, Пилип Іллєнко та Ростислав Мартинюк.

1927 рік. Радянська Україна. За наказом Сталіна у Харкові збудовано кооперативний будинок “Слово”. Найвидатніших українських письменників заселяють у комфортні квартири. Усі вони стали учасниками експерименту, спрямованого на виведення нового типу радянського письменника та тотальний контроль над процесом творчості з метою створення єдиного художнього методу соціалістичного реалізму та не кожен з письменників погоджується оспівувати культ Сталіна. Неочікувано для мешканців будинку “Слово” до них підселяють нікому не відомого молодого письменника Володимира Акімова. Хто він? Ніхто не знає. З його появою в будинку “Слово” починають розгортатися дивні події, про що й досі мовчать його стіни.

"Над цим проектом я зі своєю командою працював понад 10 років. І це було не даремно. Це довга і непроста дорога повернення письменників Розстріляного Відродження із небуття. Спочатку я зробив  документальний фільм “Будинок “Слово”.... Але настав  той час, коли український глядач має побачити ігровий фільм “Будинок “Слово”.  Нескінченний роман”. Це найважча наша артилерія, котра не залишить ворогу шансів", - коментує режисер та співавтор сценарію фільму Тарас Томенко.

“Коли ми з режисером Тарасом Томенком почали працювати над сценарієм, ми розуміли, що історія будинку "Слово" це не лише про минуле, а й про майбутнє. Це був 2013 рік. Під час Революцій Гідності ми зранку працювали над сценарієм, а потім йшли на Майдан боротися за наші права. Ми робили цей фільм під час війни та поміж волонтерськими поїздками. Ми писали його та ростили кожен по сину, розуміючи, що це фільм і для наших дітей.... Передайте наступним поколінням, що ми переможемо, і в цієї перемоги є особливий український рецепт. Ось про це наше кіно”, - коментує Любов Якимчук, співавтор сценарію фільму.

Художня драма “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” була знята в 2021 році. Виробництво фільму здійснила компанія Fresh Production Group за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міжнародного благодійного фонду "Солідарність". Кінотеатральним дистриб'ютором фільму стала компанія B&H.

Світова прем'єра художнього фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” відбулась на 37-му Варшавському кінофестивалі 2021 в рамках міжнародної конкурсної програми. Фільм був також представлений на міжнародних фестивалях: FilmFestival Cottbus (Німеччина), Galway Film Fleadh (Ireland), The I Will Tell International Film Festival (USA), Prishtina International Film Festival (PriFest) та Kyiv International Film Festival Molodist.

Еспресо - інформаційний парнетр прокату фільму в Україні.

До старту кінопоказів організатори запровадили кілька поетичних проєктів. Серед них = відкритий поетичний мікрофон у столичній книгарні ReadEat та акція "читай вірші": спеціальні відео-ролики, де актори читають вірші.

Сторінка фільму у Facebook https://www.facebook.com/BudyinokSlovo та Іnstagram https://www.instagram.com/budynok.slovo

Теги:
Суспільство
Культура
Кіно
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