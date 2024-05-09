Зеленський призначив Дмитра Герегу командувачем Сил підтримки ЗСУ
У четвер, 9 травня, президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Герегу командувачем Сил підтримки ЗСУ
Про це йдеться в указі президента від 9 травня №315/2024.
"Призначити Герегу Дмитра Михайловича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України", - йдеться в указі.
Дмитро Герега - український воєначальник, генерал-майор. Раніше був командувачем Сил підтримки ЗСУ у період 2021-2024 років. Учасник російсько-української війни.
З 2014 року брав участь у бойових діях в зоні АТО.
Командування Сил підтримки ЗСУ створили у 2020 році. За словами тодішнього командувача структури Миколи Жирнова в інтерв’ю Армія Inform, до Сил підтримки входять війська радіоелектронної боротьби, інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, військово-топографічна служба, гідрометеорологічна служба і кінологічна служба.
- 26 квітня президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України. Він замінив на цій посаді Дмитра Герегу.
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