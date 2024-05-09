Зеленський призначив Дмитра Герегу командувачем Сил підтримки ЗСУ

Про це йдеться в указі президента від 9 травня №315/2024.

"Призначити Герегу Дмитра Михайловича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України", - йдеться в указі.

Дмитро Герега - український воєначальник, генерал-майор. Раніше був командувачем Сил підтримки ЗСУ у період 2021-2024 років. Учасник російсько-української війни.

З 2014 року брав участь у бойових діях в зоні АТО.

Командування Сил підтримки ЗСУ створили у 2020 році. За словами тодішнього командувача структури Миколи Жирнова в інтерв’ю Армія Inform, до Сил підтримки входять війська радіоелектронної боротьби, інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, військово-топографічна служба, гідрометеорологічна служба і кінологічна служба.