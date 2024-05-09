Окупанти посилюють терор і заявили про боротьбу з усім українським на ТОТ, - голова Запорізької ОВА

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"На виконання плану диктатора Путіна зі знищення національної ідентичності мешканців окупованих територій в РФ та на ТОТ під жорстоку заборону потрапляє все, що нагадує про вільну Україну. Посилюється формування "русскіх традиційних цінностей", - написав він.

Федоров зазначив, що за "планом протидії ідеології тероризму", прийнятому в Росії, заклади освіти, культури та дозвілля будуть ключовими центрами "боротьби з ідеологією тероризму", тобто - пропаганди.

Також, за його словами, на тимчасово окупованих територіях легалізують фільтрації і залякування - до місцевих будуть застосовувати "заходи адресної та індивідуальної профілактики".

"Інформаційний простір заповнять пропагандою. Будь-який об’єктивний контент заблокують. На рівні країни агресора відповідальні за цей нелюдський план "росмолодьож" разом з Росгвардією, Міноборони та МВД. На місцях за реалізацію цього "плану" відповідатимуть місцеві гауляйтери та окупаційні "міністри", - написав очільник Запорізької області.