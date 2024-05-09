Окупанти посилюють терор і заявили про боротьбу з усім українським на ТОТ, - голова Запорізької ОВА
Росіяни посилюють терор і заявили про боротьбу з усім українським на тимчасово окупованих територіях. До місцевих застосовуватимуть "заходи адресної та індивідуальної профілактики"
Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"На виконання плану диктатора Путіна зі знищення національної ідентичності мешканців окупованих територій в РФ та на ТОТ під жорстоку заборону потрапляє все, що нагадує про вільну Україну. Посилюється формування "русскіх традиційних цінностей", - написав він.
Федоров зазначив, що за "планом протидії ідеології тероризму", прийнятому в Росії, заклади освіти, культури та дозвілля будуть ключовими центрами "боротьби з ідеологією тероризму", тобто - пропаганди.
Також, за його словами, на тимчасово окупованих територіях легалізують фільтрації і залякування - до місцевих будуть застосовувати "заходи адресної та індивідуальної профілактики".
"Інформаційний простір заповнять пропагандою. Будь-який об’єктивний контент заблокують. На рівні країни агресора відповідальні за цей нелюдський план "росмолодьож" разом з Росгвардією, Міноборони та МВД. На місцях за реалізацію цього "плану" відповідатимуть місцеві гауляйтери та окупаційні "міністри", - написав очільник Запорізької області.
- 8 травня стало відомо, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни запровадили правила носіння георгіївської стрічки, а за її псування можуть посадити до в’язниці.
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