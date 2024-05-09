"На це мають вказувати відповідні ознаки": ветеран Гетьман про наступ на Харків

Про це він заявив в етері Еспресо.

Щодо наступу російських окупантів на Харків зі сторони південного сходу Гетьман сказав: "Від Куп'янська до Харкова ще треба добратися - цілком можливо, що буде спроба вийти на узбережжя річки Оскіл на Куп'янському напрямку, це може бути спроба вийти на Куп'янськ-Вузловий - це залізниця, яку ми використовуємо як логістичний шлях".

За словами Гетьмана, українські військові переконані, що ворогу не вдасться форсувати річку та перейти на правий берег.

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"Ми намагаємося вгадати, де вони будуть робити більш потужні наступальні дії, хоча для того не треба гадати, треба дивитися, що вони роблять. Є певні ознаки для підготовки певних дій в обороні, в наступі, в переміщеннях. Коли ці ознаки складаються всі разом, то можна з великою ймовірністю казати, що буде якась дія, наприклад наступ. Якщо не всі ознаки складаються, то швидше за все його не буде. У 9 з 10 випадків, коли складаються ознаки, починаються певні дії, наприклад наступальні. Інколи це відвертання, просто для того, щоб ми там тримали свої війська. Знов таки враховуючи, які в росіян є проблеми з мобілізацією, з людьми, інакше вони не мобілізувалися б, то тримати таку велику кількість збройних сил на якомусь напрямку і не використовувати їх, а просто тримати, щоб вони там були, мені здається, це дуже сміливе випущення", - підсумував ветеран російсько-української війни.