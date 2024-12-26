Єменські хусити атакували безпілотниками Ізраїль
Підтримуване Іраном повстанське угруповання хуситів запустило безпілотники по Ізраїлю. Попередньо, вони впали на відритій місцевості
Про це повідомляє The Times of Israel.
Так, хусити взяли на себе відповідальність за атаку по Ізраїлю, заявивши, що вони запустили два безпілотники: один по "важливій і чутливій цілі" в районі Тель-Авіва, а інший - по промисловій зоні Ашкелона.
Зазначається, що повідомлення про постраждалих або пошкодження в Ашкелоні та в районі Тель-Авіва не надходили.
- У ніч на суботу, 21 грудня, з території Ємену була випущена гіперзвукова балістична ракета, яка влучила в один із районів Тель-Авіва, унаслідок чого щонайменше 16 людей поранено.
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