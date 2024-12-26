Єменські хусити атакували безпілотниками Ізраїль

Про це повідомляє The Times of Israel.

Так, хусити взяли на себе відповідальність за атаку по Ізраїлю, заявивши, що вони запустили два безпілотники: один по "важливій і чутливій цілі" в районі Тель-Авіва, а інший - по промисловій зоні Ашкелона.

Зазначається, що повідомлення про постраждалих або пошкодження в Ашкелоні та в районі Тель-Авіва не надходили.