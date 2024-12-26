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З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 780 тис. військових
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська окупаційна армія втратила щонайменше 780 860 військовослужбовців
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 780 860 (+1540) осіб,
- танків ‒ 9630 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 933 (+10) од,
- артилерійських систем – 21 357 (+24) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1031 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 971 (+63),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+55),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32 180 (+63) од,
- спеціальна техніка ‒ 3667 (+0) од.
Дані уточнюються.
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