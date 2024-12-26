Білоголового орлана, який є одним із символів США, визнали національним птахом держави

Про це йдеться на сайті Білого дому.

NBC зазначає, що білоголового орлана неофіційно вважали національним. Птах зображений у центрі Великого герба Сполучених Штатів. Також деякі бітьки-засновники Штатів Бенджамін Франклін, Джон Адамс і Томас Джефферсон, мали створити національну печатку, однак тоді не змогли дійти згоди.

Проте у 1782 році секретар Континентального конгресу Чарльз Томсон презентував версію печатку з білоголовим орланом, яку схвалили.

"У США не було офіційного птаха за майже 250 років з моменту свого заснування", - наголошує видання.

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