Білоголового орлана, який є одним із символів США, визнали національним птахом держави
Американський президент Джо Байден підписав закон, за яким білоголовий орлан офіційно визнаний національним птахом США
Про це йдеться на сайті Білого дому.
NBC зазначає, що білоголового орлана неофіційно вважали національним. Птах зображений у центрі Великого герба Сполучених Штатів. Також деякі бітьки-засновники Штатів Бенджамін Франклін, Джон Адамс і Томас Джефферсон, мали створити національну печатку, однак тоді не змогли дійти згоди.
Проте у 1782 році секретар Континентального конгресу Чарльз Томсон презентував версію печатку з білоголовим орланом, яку схвалили.
"У США не було офіційного птаха за майже 250 років з моменту свого заснування", - наголошує видання.
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