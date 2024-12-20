Таємничі дрони над Нью-Джерсі: загадка в небі США, яка породила численні спекуляції. Пояснюємо

Ці дрони, за описами очевидців, перевищують розміри звичайних комерційних безпілотників і часто залишаються нерухомими або рухаються з високою швидкістю, що породжує велике число спекуляцій про їхню природу: від новітніх розробок Пентагону або шпигунських пристроїв іноземних держав, до гостей з інших планет. Хоча експерти кажуть, що нічого аномального в них немає, а більшість повідомлень – помилкові і фіктивні, однак масова суспільна істерія та численні публікації у ЗМІ роблять свою справу і люди відчувають себе в небезпеці.

Еспресо розповість, що відомо про загадкові дрони, які фіксують у США, чим вони можуть бути, та хто за цим стоїть.

В чому суть історії: загадковий штат Нью-Джерсі

Нью-Джерсі – це невеликий штат США на березі Атлантики, який затиснутий між двома великими мегаполісами – Нью-Йорком і Філадельфією. Попри скромні розміри, у цьому штаті мешкає близько 8 млн американців. Тобто Нью-Джерсі – густонаселений регіон із численними великими містами. Тому не дивно, що будь-які незвичайні явища в небі швидко помічають, фіксують і стають предметом обговорення.

Тим більше, що цей штат має вже шлейф історій про подібні "аномальні" спостереження. У ХХ столітті він неодноразово ставав центром уваги уфологів, тобто дослідників, які збирають дані про необізнані літаючі об’єкти (UFO чи НЛО, хоча у 2020-х роках цей термін частково замінили на новий — UAP, тобто невідомі аномальні явища). Наприклад, у 1970-х роках з'являлися численні звіти про загадкові вогні біля узбережжя Атлантики, а у 2000-х масові свідчення про надзвичайно яскраві об'єкти у небі змусили деякі ЗМІ іронічно назвати Нью-Джерсі "одним із найзагадковіших штатів". Як пише місцеве видання Northjersey, Нью-Джерсі протягом багатьох поколінь "був домом для історій про дивне та сюрреалістичне, включаючи марсіанське вторгнення" (у 1938 році жителі штату масово панікували, коли повірили у реальність радіодрами "Війна світів", там говорилося про вторгнення інопланетян у Гроверс-Мілль, Нью-Джерсі).

У США ще до теперішньої істерії, часто фіксували невідомі дрони у різних частинах країни, у більшості, це було біля військових баз. Наприклад, у грудні 2023 року було повідомлено про численні вторгнення невстановлених безпілотників на базу ВПС Ленглі у Вірджинії. Також дрони фіксували і за кордоном, зокрема, над американською авіабазою Рамштайн у Німеччині.

Однак у листопаді в Нью-Джерсі безпілотники почали фіксувати не біля військових об’єктів, що надало цій історії іншого забарвлення. Дрони помічали над житловими районами, об’єктами інфраструктури (електростанціями, залізницями, поліцейськими відділками) та природними об’єктами.

Перші спостереження дронів зафіксували в округах Морріс і Сомерсет, Нью-Джерсі, а згодом вони поширилися на інші округи штату, такі як Берген, Камден, Ессекс, Монмут та інші. Згодом повідомлялося про появу дронів вже і в інших штатах, а саме у Нью-Йорку, Пенсільванії, Меріленді, Массачусетсі, Огайо, Коннектикуті, а також у Вірджинії, Флориді та навіть у Каліфорнії.

Таке різке збільшення ареалу спостережень деякі експерти пояснюють насамперед психологією мас та масмедіа, тобто великим бажанням долучитися до широко обговорюваного феномену, що створює ефект "зараження" інформацією. Люди, надихаючись новинами про дрони, частіше помічають звичайні об'єкти і приймаючи їх за щось незвичайне. З іншого боку, розширення території спостережень може свідчити про, ймовірно, одночасні або скоординовані дії операторів дронів, що ще більше підігріває суспільний інтерес і спекуляції щодо того, хто за цим стоїть?

Як реагує влада: федеральне розслідування та відсутність занепокоєння

У листопаді 2024 року в Нью-Джерсі відбулася затримка медичного вертольота через активність дронів, що ускладнило транспортування важко пораненого пацієнта. Того ж місяця аеропорт Стюарт у Нью-Йорку закрився на годину через дрони, а база ВПС Райт-Паттерсон в Огайо двічі змушена була обмежувати повітряний простір через їхнє вторгнення. Подібні інциденти фіксувалися й на інших військових об’єктах, зокрема базах у Каліфорнії, Юті, та Техасі.

Все це призвело до того, що тема переросла сторінки жовтої преси і містечкових пліток та стала загальнонаціональною, адже це питання безпеки. Відповідно, змушена була реагувати і федеральна влада. Тим більше, що новообраний президент США Дональд Трамп вирішив також долучитися до національного обговорення:

"Загадкові безпілотні літальні апарати по всій країні. Невже це може відбуватися без відома нашого уряду? Я так не думаю! Нехай громадськість дізнається, і негайно. Інакше збивайте їх!", — написав Трамп.

Тож ФБР очолило масштабне розслідування разом із Міністерством національної безпеки, Федеральне авіаційне управління та іншими службами. Однак поки точного походження всіх дронів та їх операторів вони ще не встановили. Натомість чиновники зазначали, що за їх даними і перевіркою фактів, багато з помічених об’єктів були законними пілотованими літаками без вогнів, або зірками, чи світлом від супутників. Наприклад, колишній губернатор Меріленда Ларрі Хоган зняв відео і помилково прийняв сузір’я Оріона за ці дрони, але експерти спростували це, зазначивши, що на відео показані зорі та літаки.

У спільній заяві Міністерства внутрішньої безпеки, ФБР, Федерального управління цивільної авіації та Пентагону, опублікованій 17 грудня, йдеться, що зафіксовано понад 5000 повідомлень щодо польотів безпілотників у Нью-Джерсі та інших штатах східного узбережжя США.

"Ми дійшли висновку, що спостереження на сьогодні містять сукупність законних комерційних дронів, любительських дронів, дронів правоохоронних органів, а також пілотованих літаків, вертольотів та зірок, про які повідомлялося помилково, як дрони", - йдеться у звіті.

Також спільна комісія каже, що вони "не виявили нічого аномального", і не оцінюють таку активність "як ризик для національної безпеки або громадської безпеки в цивільному повітряному просторі Нью-Джерсі або інших штатів на північному сході".

Однак чиновники визнали, що у спостереженнях було зафіксовано певну кількість справжніх безпілотників над військовими об'єктами в Нью-Джерсі та інших місцях, зокрема, в обмеженому повітряному просторі.

"Такі спостереження поблизу або над об'єктами Пентагону не є чимось новим", - додали в Пентагоні, відзначивши, що серйозно ставляться до несанкціонованого доступу до свого повітряного простору і співпрацюють із владою на місцях.

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив, що федеральна влада вживає додаткових заходів для розв'язання проблеми з безпілотниками. Він каже, що зростання кількості спостережень пов’язане зі змінами правил Федерального управління авіації, які дозволили дронам літати вночі. Міністр закликав Конгрес розширити повноваження державних і місцевих органів влади, щоб ефективніше вирішити проблему.

Президент Джо Байден теж прокоментував ситуацію з дронами:

"Судячи з усього, нічого небезпечного, але фахівці вивчають це питання... Ми уважно стежимо за ситуацією, але поки що не бачимо ознак небезпеки", - подає його слова видання The Hill.

Радник Білого дому Джон Кірбі відзначив, що дрони не загрожують національній або громадській безпеці. За його словами, американці мають 1 млн безпілотників, які законно використовують.

Тому у ФБР просять жителів Нью-Джерсі та інших штатів не збивати ці дрони та не наводити на низ лазери. Адже ці дрони (а часто літаки) не становлять загрози, бо законні і є чиєюсь власністю та працюють у приватному секторі. Тим більше, що збиття дрона може фактично "перетворити його на ракету", а великі дрони, що падають на землю, можуть завдати "серйозних матеріальних збитків і травм", пишуть у CNN, цитуючи слова директора компанії, яка виробляє технології захисту від дронів.

Хто стоїть за цими дронами: чотири популярні теорії пояснення

Весь цей потік інформації та її обговорення викликав численні спекуляції щодо походження та мотивів запуску цих дронів. Адже, якщо навіть більшість із цих повідомлень – фейкові, то що означають безпілотники над військовими базами?

Ключовими теоріями, які обговорюються у ЗМІ та серед експертів, є наступні:

Іноземні держави: Іран, Китай чи Росія

Однією з найпопулярніших версій є те, що за цими дронами стоять іноземні уряди, які прагнуть шпигувати за американськими військовими об'єктами або перевіряти можливості реагування США на потенційні загрози.

Іран: Іран вже має досвід у використанні дронів як у військових, так і у розвідувальних цілях. Його дрони активно застосовуються у конфліктах на Близькому Сході, зокрема в Сирії та Ємені. Цілком ймовірно, що подібні технології можуть використовуватися і для розвідувальної діяльності на території США. Тим більше, що конгресмен республіканець Джефф Ван Дрю стверджував, що за його інформацією з "дуже високопоставлених джерел", "дуже імовірно", що саме "Іран запустив материнський корабель, який містить ці безпілотники".

Китай: Згодом цей же конгресмен Джефф Ван Дрю змінив свої слова, кажучи, що за цим може стояти на Іран, а Китай, який значно більш технологічно розвинутий. Як світова технологічна наддержава, Китай активно розвиває новітні безпілотні системи та має значні амбіції у сфері військових технологій. У контексті зростаючої конкуренції між США та Китаєм, використання невідомих дронів для тестування оборонних здатностей та стратегічних уразливостей виглядає логічним кроком.

Росія: Росія має довгу історію кібератак і розвідувальної діяльності проти США. Її дрони використовуються для спостереження в Україні, імовірно, над базами НАТО у Європі, а також у конфліктах за межами країни. Тому російські спецслужби могли використати дрони для вивчення американської оборонної інфраструктури, особливо на тлі російсько-української війни, коли Кремль дуже цікавлять поставки зброї в Україну.

Але, як відзначає BBC, Пентагон, Білий дім і міністерство внутрішньої безпеки наполягають на тому, що ці літальні об'єкти не мають іноземного походження.

Засекречені розробки Пентагону

Деякі аналітики вважають, що ці дрони можуть бути результатом секретних військових експериментів самого Пентагону. США активно інвестують у розробку передових дронів та безпілотних технологій, які мають підвищувати можливості ведення війни.

Якщо це так, подібні інциденти могли бути частиною тестування нових систем спостереження або атак, спрямованих на визначення готовності систем ППО. Іноді подібні експерименти не погоджуються з іншими державними структурами, що призводить до непорозумінь і паніки. Тим більше якщо розробки секретні, про них не будуть інформувати широку громадськість.

Хоча колишній чиновник оборони Майкл Горовіц не погодився з такою думкою, сказавши Wall Street Journal, що "є полігони та місця, де можна перевірити ці системи".

Розіграш чи масова істерія

Ще одна ймовірна версія полягає у тому, що інциденти з дронами могли бути створені спеціально як розіграш або навіть як провокація якоюсь групою ентузіастів чи приватною компанією. Адже сучасні технології дозволяють навіть аматорам створювати дрони з розширеними можливостями. Цілком можливо, що ці інциденти є добре спланованою витівкою, метою якої є привернення уваги.

А масові повідомлення у ЗМІ спровокували хвилю паніки, коли люди починають бачити дрони там, де їх немає, або неправильно ідентифікують звичайні літаки. Тобто включаються у роботи психологічні аспекти і оптичні ілюзії видають мозку бажане за дійсне.

З іншого боку, якщо за цими дронами стоїть якась компанія чи група аматорів, чому вони досі не зупинилися або не повідомили, що це вони роблять? Тобто, які їх мотиви, невже уряд не може їх спіймати, маючи такі ресурси?

Інопланетяни або змова уряду

Теорії про інопланетян завжди привертають увагу, коли мова йде про невпізнані об’єкти в повітрі. Деякі люди припускають, що ці дрони можуть бути проявом технологій, які перевищують людські можливості. Наприклад, член Конгресу Ненсі Мейс сказала, що вона не виключає, що ці безпілотники з "космічного простору".

"Моє запитання стосується національної безпеки, і я сподіваюся, що ці дрони – наші. Я сподіваюся, що це не наші супротивники чи щось із-за меж Всесвіту, тому що я справді стурбована. Наприклад, якщо ці безпілотники з Ірану чи Китаю, як кажуть чутки, я молюся, що вони наші, але ми також повинні знати, чому вони там. Мовляв, радіацію шукають? Вони шукають зниклу ядерну боєголовку?", - відзначила в інтерв’ю конгресменка Мейс.

Справді, у багатьох випадках повідомлялося, що дрони поводилися аномально — літали годинами, залишаючись непомітними для радарів, та уникали засобів виявлення. Це спричинило припущення про можливу позаземну природу їх походження.

Також варто зауважити, що масла у вогонь додає те, що місяць тому у Конгресі відбулися чергові слухання про НЛО (UAP). Колишні чиновники міністерства оборони зробили, як пише The Guardian, "вражаючі заяви, але без прямих доказів". Адже вони сказали, що уряд США провів секретну програму пошуку НЛО, деякі співробітники постраждали від цього, але американці змогли вилучити секретні розробки з цих об’єктів для створення нових технологій.

На рівні з уфологами, також до розмови підключилися і конспірологи. У Тіk Тоk можна побачити під відео про ці безпілотники чимало коментарів на тему "project blue beam" (проєкт "Блакитний промінь"). Цю теорію змови розробив журналіст Серж Монаст, згідно з якою владами різних країн під егідою світового уряду та ООН випробовується секретна технологія, в тому числі і різні невпізнані літаючі об’єкти, щоб маніпулювати людьми для своїх цілей – замінити існуючу модель вірувань й цінностей під нову систему "Нью-ейдж".

Та варто наголосити, що більшість вчених та експертів ставляться до таких тверджень з великим скептицизмом та обережністю, вказуючи на відсутність доказів про позаземне походження дронів, або, що їх спеціально запускає уряд.

Тож, що може бути правдою?

Поки що американські офіційні особи не мають конкретних відповідей на питання, хто стоїть за дронами, які справді спостерігали місцеві жителі. Розслідування триває, і кожна з перелічених теорій, звісно, має свої підстави та своїх шанувальників.

Якщо за цим стоять іноземні держави, це може свідчити про підвищений рівень загрози для національної безпеки. У разі, якщо це внутрішні тестування або провокації, тоді американська влада повинна забезпечити кращу координацію та контроль. Інші варіанти, хоча й менш імовірні, додають загадковості ситуації, змушуючи суспільство замислюватися над можливостями сучасних технологій та справжньою природою цих безпілотників.