Орбан про суперечку в Білому домі: "Сьогодні Трамп сміливо стояв за мир"
Після суперечки президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Білому домі премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що американський лідер "сміливо стояв за мир"
Цю заяву він оприлюднив у Х.
"Сильні люди створюють мир, слабкі люди воюють. Сьогодні президент Дональд Трамп сміливо стояв за мир. Навіть якщо багатьом було важко це перетравити. Дякую, пане президенте!" - написав Орбан.
- У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Еспресо слідкує за подіями в режимі реального часу.
- Зокрема, під час пресконференції у Вашингтоні виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
- Водночас європейські лідери та політики в США підтримали Зеленського після сварки в Білому домі.
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