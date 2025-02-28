Орбан про суперечку в Білому домі: "Сьогодні Трамп сміливо стояв за мир"

Цю заяву він оприлюднив у Х.

"Сильні люди створюють мир, слабкі люди воюють. Сьогодні президент Дональд Трамп сміливо стояв за мир. Навіть якщо багатьом було важко це перетравити. Дякую, пане президенте!" - написав Орбан.

Strong men make peace, weak men make war.



Today President @realDonaldTrump stood bravely for peace. Even if it was difficult for many to digest. Thank you, Mr. President! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 28, 2025