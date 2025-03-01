США екстрено передадуть Ізраїлю зброю на $3 млрд

Про це пише Reuters.

Про потенційний продаж зброї було в екстреному порядку повідомлено Конгрес у п'ятницю, 28 лютого.

Зазначається, що цей процес відбувається всупереч давній практиці, за якою голови та члени комітетів у закордонних справах Палати представників і Сенату у закордонних справах можуть ознайомитися з продажем і запросити додаткову інформацію перед тим, як зробити офіційне повідомлення Конгресу.

Продажі включають 35 529 корпусів бомб загального призначення для 2000-фунтових бомб і 4000 бункерних 2000-фунтових бомб виробництва концерну General Dynamics.

Хоча Пентагон заявив, що постачання розпочнуться у 2026 році, в п'ятницю у відомстві зазначили, що існує ймовірність того, що частина цих закупівель буде здійснена з американських запасів. Це може свідчити про негайну поставку деяких видів озброєнь.

Reuters нагадало, що ці анонси стали другим випадком за цей місяць, коли Білий дім оголосив надзвичайний стан для швидкого схвалення продажу зброї Ізраїлю.