Ізраїль отримав від США партію важких бомб MK-84, експорт яких був заборонений за президентства Байдена

Про це інформує Reuters.

"Вантаж боєприпасів, який прибув до Ізраїлю сьогодні (15 лютого - ред.) ввечері, звільнений адміністрацією Трампа, є важливим активом для ВПС і ЦАХАЛу і служить ще одним доказом міцного союзу між Ізраїлем і США", - заявив міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац.

Ця партія прибула після кількох днів занепокоєння щодо можливості збереження крихкого перемир'я в Газі, яке було досягнуто минулого місяця. Обидві сторони звинувачують одна одну у порушенні умов угоди про припинення бойових дій, пов'язаних з обміном заручниками.

Довідково: MK-84 — це некеровані бомби вагою понад 900 кг, які здатні пробивати товстий бетон і метал, маючи значний радіус ураження. Адміністрація Байдена раніше відмовилася дозволити їх продаж Ізраїлю через занепокоєння щодо наслідків для густонаселених районів сектора Гази.