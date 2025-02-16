Ізраїль отримав від США партію важких бомб MK-84, експорт яких був заборонений за президентства Байдена
У неділю, 16 лютого, міністерство оборони Ізраїлю повідомило, що країна отримала партію важких бомб MK-84 від США після того, як президент США Дональд Трамп зняв заборону на експорт цих боєприпасів, накладену адміністрацією його попередника Джо Байдена
Про це інформує Reuters.
"Вантаж боєприпасів, який прибув до Ізраїлю сьогодні (15 лютого - ред.) ввечері, звільнений адміністрацією Трампа, є важливим активом для ВПС і ЦАХАЛу і служить ще одним доказом міцного союзу між Ізраїлем і США", - заявив міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац.
Ця партія прибула після кількох днів занепокоєння щодо можливості збереження крихкого перемир'я в Газі, яке було досягнуто минулого місяця. Обидві сторони звинувачують одна одну у порушенні умов угоди про припинення бойових дій, пов'язаних з обміном заручниками.
Довідково: MK-84 — це некеровані бомби вагою понад 900 кг, які здатні пробивати товстий бетон і метал, маючи значний радіус ураження. Адміністрація Байдена раніше відмовилася дозволити їх продаж Ізраїлю через занепокоєння щодо наслідків для густонаселених районів сектора Гази.
- 8 лютого адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Ізраїлю зброї на $7,4 млрд, зокрема - 3 тис. ракет класу "повітря-земля" Hellfire.
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