Імпорт російської нафти в Індію впав до найнижчого рівня з січня 2023, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg, посилаючись на дані аналітичної компанії Kpler.

Згідно з даними компанії, імпорт нафти впав у лютому на 14,9% в порівнянні з місяцем раніше і склав в середньому близько 1,4 млн барелів на добу.

"Постачання другого за величиною постачальника - Іраку - підскочили на 8,3%, в той час, як Саудівська Аравія відправила на 0,7% менше нафти, ніж минулого місяця, свідчать цифри", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що індійські нафтопереробні заводи закупили більше нафти з Нігерії, Анголи, Мексики і Колумбії, щоб компенсувати втрачені російські постачання.

Bloomberg, посилаючись на свій звіт, зазначає, що закупівлі Індії, ймовірно, ще більше скоротяться протягом наступних двох місяців, оскільки санкції США призвели до різкого скорочення доступності флоту і продавців вантажів зі знижками.