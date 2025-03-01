Імпорт російської нафти в Індію впав до найнижчого рівня з січня 2023, - Bloomberg
У лютому через санкції США імпорт сирої російської нафти в Індію впав до найнижчого рівня з січня 2023 року: ще більше скорочення може відбутися впродовж весни
Про це пише Bloomberg, посилаючись на дані аналітичної компанії Kpler.
Згідно з даними компанії, імпорт нафти впав у лютому на 14,9% в порівнянні з місяцем раніше і склав в середньому близько 1,4 млн барелів на добу.
"Постачання другого за величиною постачальника - Іраку - підскочили на 8,3%, в той час, як Саудівська Аравія відправила на 0,7% менше нафти, ніж минулого місяця, свідчать цифри", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що індійські нафтопереробні заводи закупили більше нафти з Нігерії, Анголи, Мексики і Колумбії, щоб компенсувати втрачені російські постачання.
Bloomberg, посилаючись на свій звіт, зазначає, що закупівлі Індії, ймовірно, ще більше скоротяться протягом наступних двох місяців, оскільки санкції США призвели до різкого скорочення доступності флоту і продавців вантажів зі знижками.
- 10 січня США оголосили про введення санкцій щодо низки нафтових та страхових компаній РФ. До списку підсанкційних підприємств увійшли Сургутнафтогаз, "Газпром Нафта", Інгосстрах, "Альфастрахування" та Радкомфлот. Під санкції США вперше потрапили 6 недобудованих нафтових танкерів РФ.
- Згодом Індія та Китай заборонили розвантаження нафти з танкерів, які були внесені до санкційного списку США через їхню участь у транспортуванні російських вантажів.
- Згодом Reuters повідомляло, що через зростання фрахтових ставок на танкери, обумовлене американськими санкціями, Китай та Індія тимчасово зупинили закупівлю російської нафти.
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