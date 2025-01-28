Китай та Індія зупинили закупівлю російської нафти через санкції США, - Reuters

Про це інформує Reuters.

Згідно з даними трейдерів і судноплавних компаній, плата за перевезення вантажів морськими шляхами або ж фрахт танкерів, на які не поширюються санкції США, різко зросла.

Видання вказує, що нові санкції США, запроваджені 10 січня, спрямовані проти російського ланцюга постачання нафти, призвели до різкого зростання ставок фрахту танкерів, оскільки деякі покупці й порти в Китаї та Індії уникали суден, що потрапили під санкції.

Відтак, трейдери повідомляють, що пропозиції на березневу російську нафту ESPO Blend, яку експортують з тихоокеанського порту Козьміно, підскочили до 3-5 доларів за барель до ціни ICE Brent на умовах поставки з судна (DES) в Китай. Це сталося після того, як фрахтові ставки для танкера Aframax на цьому маршруті "зросли на кілька мільйонів доларів".

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Раніше фінансовий директор Bharat Petroleum Corp Ltd в Індії повідомив Reuters, що компанія не отримала жодної нової пропозиції щодо березневих поставок і, за його словами, кількість вантажів може зменшиться порівняно з січнем і груднем. До цього США попередили Індію, що танкери, завантажені російською нафтою, повинні розвантажитися до 27 лютого, а платежі за нафту на борту суден, що потрапили під санкції, мають бути здійснені до 12 березня.

Водночас у Китаї підсанкційні танкери стикаються з затримками при розвантаженні нафти.

Загалом на російську нафту припадає 36% імпорту Індії та майже п'ята частина імпорту Китаю у 2024 році.