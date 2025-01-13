Нові санкції США: танкери з понад 2 млн барелів російської нафти, що прямували до портів Китаю, залишились у морі, - Bloomberg
Три танкери, завантажені понад 2 млн барелів російської нафти, плавають у водах на сході Китаю після того, як США ввели проти них санкції
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними аналітичної компанії Kpler, судно Huihai Pacific мало прибути до порту Дунцзякоу в провінції Шаньдун 15 січня після завантаження майже 770 тис. барелів нафти сорту ВСТО з російського тихоокеанського порту Козьмино на початку місяця. Однак на вихідних він змінив курс і зараз стоїть у відкритому морі, завантажений нафтою.
Це судно, як і низка інших, потрапило під найагресивніший пакет заходів, спрямованих проти російського нафтового сектору, з моменту вторгнення в Україну на початку 2022 року.
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Під обмеження потрапили кілька танкерів, а також один трейдер, який займається торгівлею ВСТО – сортом нафти, що має велику популярність серед незалежних китайських нафтопереробників.
Також перевірка даних Kpler показала, що судно Mermar, яке вийшло з Козьмино 5 січня із завантаженням більш як 755 000 барелів ВСТО, також чекає біля узбережжя, хоча спочатку планувало доставку до порту Яньтай. Судно Olia, яке вирушило з російського порту 7 січня з приблизно 709 000 барелів нафти, теж змінило маршрут і наразі перебуває у водах Жовтого моря.
У виданні зазначили, що Вашингтон ухвалив таке рішення через кілька днів після того, як компанія Shandong Port Group Co., яка управляє кількома портами в провінції, закликала термінали припинити приймати нафтові танкери, що потрапили під санкції, і не дозволяти їм розвантажуватися.
Реакція України
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на інцидент з танкерами, завантаженими російською нафтою, у водах поблизу Китаю.
"Три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю після того, як США ввели санкції. Такий от простій вийшов. Всі танкери, що допомагали обходити санкції, мають бути помножені на 0", - зазначив він.
- 10 січня США оголосили про введення санкцій щодо низки нафтових та страхових компаній РФ. До списку підсанкційних підприємств увійшли Сургутнафтогаз, Газпром Нафта, Інгосстрах, Альфастрахування та Радкомфлот.
- Також Велика Британія слідом за США ввела санкції проти найбільших нафтових гігантів Росії - ПАТ "Газпром нафта" та ПАТ "Сургутнафтогаз".
- Наступного вівторка, 14 січня, Європейська комісія розпочне консультації з країнами ЄС щодо 16-го пакету санкцій проти Росії. Польща, яка зараз головує в ЄС, сподівається, що він буде ухвалений до третьої річниці війни в Україні.
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