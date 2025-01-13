На Сумщині БПЛА впав на території об'єкта критичної інфраструктури: знеструмлено 185 населених пунктів
13 січня російський безпілотник впав на території об'єкту критичної інфраструктури одної з громад Сумщини, в результаті чого було знеструмлено 185 населених пунктів
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Попередньо, люди внаслідок падіння БПЛА не постраждали.
Проте без енергопостачання залишилися 185 населених пунктів Конотопського та Сумського районів.
"Ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення перейшли на резервне живлення", - звітували в ОВА.
- Станом на ранок понеділка, 13 січня, енергетики відновили живлення для 208 209 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.
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