Реабілітація через спорт: у Києві для ветеранів провели адаптивне тренування на лижах
У столичному Голосіївському парку 13 січня провели для українських військовослужбовців адаптивне тренування на лижах, в якому взяли участь близько десяти ветеранів
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
Серед учасників тренування були люди з ампутаціями кінцівок і ті, хто не має видимих травм. Ветерани могли випробувати спеціальне адаптивне лижне крісло, розроблене для комфортного та безпечного заняття зимовими видами спорту.
Фото: Тетяна Голунова
Наголошується, що метою заходу є підтримати силу духу ветеранів та продемонструвати яскраві можливості реабілітації через спорт.
"Це є нашим флагманським проєктом у межах програми першої леді "Безбарʼєрність", це саме ветеранський спорт. Це створення можливостей для ветерана в занятті спортом будь-де, це і фінансова доступність, і географічна доступність… Створення інфраструктури як з точки зору будівель, так і технічних засобів - це є наша задача", - зауважила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.
Фото: Тетяна Голунова
Фото: Тетяна Голунова
Фото: Тетяна Голунова
- Раніше Калмикова заявила, що флагманський проєкт "Розвиток спорту для ветеранів" спрямований на те, аби ветерани в Україні могли підтримувати фізичну форму.
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