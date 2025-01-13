Реабілітація через спорт: у Києві для ветеранів провели адаптивне тренування на лижах

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Серед учасників тренування були люди з ампутаціями кінцівок і ті, хто не має видимих травм. Ветерани могли випробувати спеціальне адаптивне лижне крісло, розроблене для комфортного та безпечного заняття зимовими видами спорту.

Фото: Тетяна Голунова

Наголошується, що метою заходу є підтримати силу духу ветеранів та продемонструвати яскраві можливості реабілітації через спорт.

"Це є нашим флагманським проєктом у межах програми першої леді "Безбарʼєрність", це саме ветеранський спорт. Це створення можливостей для ветерана в занятті спортом будь-де, це і фінансова доступність, і географічна доступність… Створення інфраструктури як з точки зору будівель, так і технічних засобів - це є наша задача", - зауважила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Фото: Тетяна Голунова

Фото: Тетяна Голунова

Фото: Тетяна Голунова