Проєкт про розвиток спорту спрямований на підтримку кожного ветерана в Україні, - Калмикова
Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова заявила, що флагманський проєкт "Розвиток спорту для ветеранів" спрямований на те, аби ветерани в Україні могли підтримувати фізичну форму
Про це вона сказала на форумі "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни", передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Цей проєкт спрямований на те, щоб підтримати кожного ветерана, незалежно від того, де він в Україні проживає, щоб він або вона могли підтримувати свою фізичну форму", - пояснила Калмикова.
Міністерка також прокоментувала прохання ветеранів щодо можливості виділяти кошти на інвентар, оскільки в селах зазвичай немає спортзалів.
"Насправді це поки що в селах немає спортзалів, але коли з'являються люди, які можуть оплачувати послуги, то послуга приходить за ними", - сказала вона.
Водночас Калмикова відповіла на ремарку про те, що якщо в селі є два ветерани, наприклад, то для них навряд чи збудують спортзал.
"Ветеранська політика будується з огляду на всіх, на велику категорію. Далі ми вже дивимося, яким чином ми можемо робити це, щоб забезпечити більш точково корнер-кейси", - зазначила очільниця Мінветеранів.
- У серпні Міністерство у справах ветеранів запустило е-Карту вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування для людей, які повертаються з фронту.
- Актуальне
- Важливе