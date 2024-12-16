Проєкт про розвиток спорту спрямований на підтримку кожного ветерана в Україні, - Калмикова

Про це вона сказала на форумі "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни", передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Цей проєкт спрямований на те, щоб підтримати кожного ветерана, незалежно від того, де він в Україні проживає, щоб він або вона могли підтримувати свою фізичну форму", - пояснила Калмикова.

Міністерка також прокоментувала прохання ветеранів щодо можливості виділяти кошти на інвентар, оскільки в селах зазвичай немає спортзалів.

"Насправді це поки що в селах немає спортзалів, але коли з'являються люди, які можуть оплачувати послуги, то послуга приходить за ними", - сказала вона.

Водночас Калмикова відповіла на ремарку про те, що якщо в селі є два ветерани, наприклад, то для них навряд чи збудують спортзал.

"Ветеранська політика будується з огляду на всіх, на велику категорію. Далі ми вже дивимося, яким чином ми можемо робити це, щоб забезпечити більш точково корнер-кейси", - зазначила очільниця Мінветеранів.