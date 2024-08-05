Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Ветеранів запрошують на держслужбу: в Україні запустили е-Карту вакансій

Ветеранів запрошують на держслужбу: в Україні запустили е-Карту вакансій

Юлія Юліна
5 серпня, 2024 понедiлок
15:30
Економіка ветеран

Міністерство у справах ветеранів запустило е-Карту вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування для людей, які повертаються з фронту

Зміст

Про це заявив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, передає пресслужба уряду.

Цей новий сервіс доступний на платформі е-Ветеран і містить інформацію про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні.

Сервіс було створено для того, аби полегшити працевлаштування людей, які повертаються з фронту. Там вони зможуть знайти перелік вакансій (станом на сьогодні їх 170), функціональні обов'язки, вимоги до кандидатів, рівень заробітної плати та контакти для зворотного зв'язку.

"Наша стратегія — заохочувати ветеранів і ветеранок до працевлаштування на державну службу. Наприклад, у Мінветеранів уже понад 17% штату - це ветерани й ветеранки, члени їхніх родин і сімей загиблих, чинних військовослужбовців, колишні військовополонені. Хто, як не ветеранська спільнота, краще знається на своїх потребах і можливостях. А держслужба дає перспективи, як і що треба змінити в системі, ветеранській політиці, щоб ці перетворення були відчутні та ефективні", - пояснив Порхун.

Він зазначив, що е-Карта вакансій держслужби — лише перший етап у системі працевлаштування. Протягом найближчих місяців Мінветеранів запустить додатковий цифровий продукт із пошуку робочих місць у бізнесі.

  • 9 липня уряд ухвалив постанову щодо забезпечення професійної адаптації ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей, родин полеглих українських захисників й захисниць коштом державного бюджету.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Читайте також:
На фото: Стівен Тайлер з Aerosmith
Автор Ксенія Золотова
3 серпня, 2024 субота
"Відновлення голосу неможливе": рок-гурт Aerosmith офіційно припиняє гастролі після вокальної травми Стівена Тайлера
Часів Яр
Автор
4 серпня, 2024 неділя
DeepState: у Часовому Яру окупанти прорвалися через канал Сіверський Донець - Донбас
Катерина Поліщук (Пташка)
Автор Катерина Єсікова
4 серпня, 2024 неділя
Пташка з Азовсталі показала, як виглядала у російському полоні
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.67
    Продаж 45.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
5 серпня
16:04
OPINION
Юрій Богданов
Що відбувається на Близькому Сході
15:57
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден скликав засідання з нацбезпеки через ймовірну атаку Ірану на Ізраїль
15:57
НБУ
НБУ не бачить підстав для подальшого зниження облікової ставки
15:41
Тейлор Свіфт
Альбом Тейлор Свіфт The Tortured Poets Department знову очолив чарт Billboard 200
15:25
"Кривбас" - "Металіст 1925" 3:0
"Кривбас" дізнався ймовірного опонента в плей-офф Ліги конференцій
15:12
FPV-дрони Shrike
Міноборони підписало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками: майже половина з них виробляють дрони
14:48
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
РФ на окупованих територіях розсилає українцям SMS із закликом укласти контракт з російською армією, - Спротив
14:46
Кулеба зустрівся з президентом Малаві
Кулеба розпочав африканське турне зустріччю із президентом Малаві
14:43
Андрій Ярмоленко (праворуч), Партизан - Динамо
"Динамо" отримало потенційних суперників у плей-офф Ліги чемпіонів
14:19
Ентоні Блінкен
Блінкен повідомив партнерам по G7, що Іран та Хезболла можуть атакувати Ізраїль протягом 24 годин, - ЗМІ
14:18
На фото: кадр з серіалу "І просто так..."
Спіноф "Гри престолів" та продовження "Останнього з нас": HBO анонсував, які серіали вийдуть у новому сезоні
14:15
Спільне комюніке Саміту миру
Ботсвана приєдналася до комюніке Саміту миру
14:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Личинку Чужого варто вбити. Як Труханов та Роднянський бережуть міфи про російську Одесу?
13:49
Віктор Медведчук_Тарас Козак
АРМА отримало в управління земельні ділянки екснардепів Медведчука та Козака
13:43
російські окупанти
РФ перекидає на Харківський напрямок підрозділи з Луганщини, - ОТУ "Харків"
13:24
Cтуденти Бангладешу підпалили державну телекомпанію
Премʼєр-міністр Бангладеш Хасіна подала у відставку на тлі масових протестів у країні
13:21
Ілля Ковтун
Ковтун на Олімпіаді-2024 приніс Україні срібло в спортивній гімнастиці на брусах
12:58
ракетна атака на Охматдит
Охматдит планує витратити 14 млн грн на технагляд за ремонтом і консультаційні послуги, - "Наші гроші"
12:57
Ексклюзив
Іран
Протягом не доби, а двох діб: Центр близькосхідних досліджень про початок нападу Ірану на Ізраїль
12:25
Міноборони виявило три підробки застосунку "Резерв+"
12:20
Молдова
У Молдові розпочалися навчання за участю американських і румунських військових
12:06
OPINION
Вікторія Сюмар
Обмін по-путінськи: легалізоване право на насильство
12:02
Режимні пропагандисти, судді й інші: ЄС додав 28 прізвищ у список санкцій через порушення прав людини в Білорусі
12:01
Vivienne Mort
Vivienne Mort у турі Європою зібрали 1,5 млн грн на дрони для ГУР
11:58
Україна США
Україна отримала перший транш з безповоротного гранту від США на суму $3,9 млрд
11:50
В Україну прибув міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі
В Україну прибув міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі
11:37
ГУР заявило про знищення російського бомбардувальника Су-34 та складу БК на аеродромі "Морозовськ"
Удар по аеродрому "Морозовськ": ГУР підтвердило знищення ворожого бомбардувальника Су-34 та складу БК
11:26
Ексклюзив
F-16
Авіаексперт Долінце розказав про глибину захисту F-16 за лінією фронту та протидію КАБам
11:16
електроенергія
Через бойові дії була знеструмлена шахта на Донеччині: ситуація в енергосистемі на 5 серпня
11:03
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 6 серпня дощитиме, і коли повернеться спека
10:51
Микита Потураєв
Телемарафон сьогодні не виправдовує виділених на нього коштів, - Потураєв
10:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Який вплив матимуть винищувачі F-16 в Україні, та як українці борються за відсторонення росіян та білорусів на Олімпіаді в Парижі. Акценти світових ЗМІ 5 серпня
10:31
Паліндром
"Знущання з поезії Розстріляного відродження": Паліндром розкритикував проєкт Пивоварова "Твої вірші, мої ноти"
10:27
Чиновниці, ексміліціонер, студент: в Україні викрили агентурну мережу ФСБ, яка діяла в шести областях
10:07
біткоїн
За добу ціна біткоїна обвалилася на понад 17%
10:06
OPINION
Володимир Омелян
Інвестора надурити важче, аніж виборця
10:04
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 серпня: скільки коштують долар і євро
10:02
Ексклюзив
Сергій Згурець
Противник спробує створити переваги на південному напрямку: Згурець про запуск росіянами залізниці між Маріуполем і Ростовом-на-Дону
09:37
Новонароджена дитина
В Україні у 2024 році смертність утричі перевищує народжуваність, - Опендатабот
08:57
Камала Гарріс
Гарріс випередила Трампа за рівнем підтримки населення, - опитування CBS News
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV