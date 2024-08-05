Ветеранів запрошують на держслужбу: в Україні запустили е-Карту вакансій
Міністерство у справах ветеранів запустило е-Карту вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування для людей, які повертаються з фронту
Про це заявив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, передає пресслужба уряду.
Цей новий сервіс доступний на платформі е-Ветеран і містить інформацію про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні.
Сервіс було створено для того, аби полегшити працевлаштування людей, які повертаються з фронту. Там вони зможуть знайти перелік вакансій (станом на сьогодні їх 170), функціональні обов'язки, вимоги до кандидатів, рівень заробітної плати та контакти для зворотного зв'язку.
"Наша стратегія — заохочувати ветеранів і ветеранок до працевлаштування на державну службу. Наприклад, у Мінветеранів уже понад 17% штату - це ветерани й ветеранки, члени їхніх родин і сімей загиблих, чинних військовослужбовців, колишні військовополонені. Хто, як не ветеранська спільнота, краще знається на своїх потребах і можливостях. А держслужба дає перспективи, як і що треба змінити в системі, ветеранській політиці, щоб ці перетворення були відчутні та ефективні", - пояснив Порхун.
Він зазначив, що е-Карта вакансій держслужби — лише перший етап у системі працевлаштування. Протягом найближчих місяців Мінветеранів запустить додатковий цифровий продукт із пошуку робочих місць у бізнесі.
- 9 липня уряд ухвалив постанову щодо забезпечення професійної адаптації ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей, родин полеглих українських захисників й захисниць коштом державного бюджету.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.52
- EUR Купівля 44.67Продаж 45.47
- Актуальне
- Важливе