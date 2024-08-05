Ветеранів запрошують на держслужбу: в Україні запустили е-Карту вакансій

Про це заявив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, передає пресслужба уряду.

Цей новий сервіс доступний на платформі е-Ветеран і містить інформацію про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні.

Сервіс було створено для того, аби полегшити працевлаштування людей, які повертаються з фронту. Там вони зможуть знайти перелік вакансій (станом на сьогодні їх 170), функціональні обов'язки, вимоги до кандидатів, рівень заробітної плати та контакти для зворотного зв'язку.

"Наша стратегія — заохочувати ветеранів і ветеранок до працевлаштування на державну службу. Наприклад, у Мінветеранів уже понад 17% штату - це ветерани й ветеранки, члени їхніх родин і сімей загиблих, чинних військовослужбовців, колишні військовополонені. Хто, як не ветеранська спільнота, краще знається на своїх потребах і можливостях. А держслужба дає перспективи, як і що треба змінити в системі, ветеранській політиці, щоб ці перетворення були відчутні та ефективні", - пояснив Порхун.

Він зазначив, що е-Карта вакансій держслужби — лише перший етап у системі працевлаштування. Протягом найближчих місяців Мінветеранів запустить додатковий цифровий продукт із пошуку робочих місць у бізнесі.