Уряд ухвалив постанову про професійну адаптацію ветеранів війни та членів їхніх сімей за бюджетні кошти
У вівторок, 9 липня, Кабінет міністр України ухвалив постанову щодо забезпечення професійної адаптації ветеранів й ветеранок війни, членів їхніх сімей, родин полеглих українських захисників й захисниць за кошти державного бюджету
Про це йдеться на сайті уряду.
Так, за відповідною програмою на 2024 рік передбачено 71 млн грн.
Постанова визначає, хто отримає допомогу в першу чергу, і встановлює правила використання коштів. Вона також зобов'язує забезпечити працевлаштування після адаптації.
"Мінветеранів створює умови та можливості для розвитку ветеранів і ветеранок, працевлаштування, започаткування власної справи, щоб бути економічно активними та фінансово незалежними. Це є запорукою відновлення України вже зараз і тим більше після перемоги", - заявив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.
За його словами, ухвалена постанова забезпечить своєчасне фінансування видатків, тим більше, що попит на навчання та перекваліфікацію є.
Порхун додав, що за попередні два роки кількість тих, хто скористався можливістю профадаптації збільшилась у 3,5 раза - до 2,2 тисячі осіб. У 2024 році планується збільшити цю кількість до 5 тисячі осіб.
- 1 квітня Міністерство соціальної політики запровадило програму соціальної адаптації ветеранів та членів їхніх родин.
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