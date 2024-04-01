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Мінсоцполітики впроваджує програму соціальної адаптації ветеранів та членів їхніх родин

1 квітня, 2024 понедiлок
17:41
Війна з Росією ветерани АТО

Міністерство соціальної політики впроваджує програму соціальної адаптації ветеранів та членів їхніх родин. Наразі послуга вже реалізується в трьох областях України

Про це інформує Верховна Рада України у Telegram.

Членкиня Комітету молоді і спорту Ірина Борзова зазначає, що метою цієї програми є створення умов для повернення до цивільного життя всієї родини ветерана. 

Наразі ця послуга реалізується у трьох регіонах - це Вінницька, Черкаська та Полтавська області.

Програма складається з двох етапів. Перший - це соціальне відновлення ветеранів з родинами на базі санаторію протягом тижня.

"З усією родиною працюватиме команда фахівців, соцпрацівників, психологів для того, щоб напрацювати подальший план, подальшу дорожню карту згідно з потребами родин ветеранів для подальшого переходу до цивільного життя. Також протягом тижня родина ветерана відновлює своє фізичне та ментальне здоров’я", - зазначила Борзова.

За її словами, напрацьований план мають передати фахівцям соціальної сфери у громаді. Так реалізується другий етап програми - соціальне відновлення у громаді.

"І в подальшому родину ветерана будуть супроводжувати, в подальшому будуть надавати ті послуги, які необхідні саме цій родині - це і освітні, і лікування, реабілітація, профорієнтації, допомога з працевлаштуванням", - розповіла членкиня Комітету. 

  • 20 березня Міністерство у справах ветеранів оголосило про запуск Єдиної ветеранської лінії у співпраці з Українським Червоним Хрестом.
Теги:
Суспільство
Україна
Верховна Рада
військові
ЗСУ
Військові новини
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