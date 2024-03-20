В Україні запровадили "Єдину ветеранську лінію" для підтримки військових і їхніх рідних

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

"Впровадження телефонної "Єдиної ветеранської лінії" є важливим кроком і складовою нової ветеранської політики на підтримку українських захисників і захисниць та їхніх рідних", - зазначили у Міністерстві.

Зазначається, що за телефоном 0 800 505 217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих воїнів.

"Єдина ветеранська лінія" працює щодня з 08:00 до 20:00 у тестовому режимі.

Міністерство у справах ветеранів закликає долучатися до тестування.