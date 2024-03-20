В Україні запровадили "Єдину ветеранську лінію" для підтримки військових і їхніх рідних
У середу, 20 березня, Міністерство у справах ветеранів оголосило про запуск Єдиної ветеранської лінії у співпраці з Українським Червоним Хрестом
Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.
"Впровадження телефонної "Єдиної ветеранської лінії" є важливим кроком і складовою нової ветеранської політики на підтримку українських захисників і захисниць та їхніх рідних", - зазначили у Міністерстві.
Зазначається, що за телефоном 0 800 505 217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих воїнів.
"Єдина ветеранська лінія" працює щодня з 08:00 до 20:00 у тестовому режимі.
Міністерство у справах ветеранів закликає долучатися до тестування.
- Запуск єдиної національної ветеранської "гарячої лінії" анонсували ще у листопаді 2023 році.
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