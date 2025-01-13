Потап анонсував тур у США з російськими піснями та новим проєктом SLAVIC BALAGAN

Про це він повідомив в instagram.

Український співак та музичний продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, запланував на початок березня концерти містами США. Так, репер планує виконати пісні гуртів "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI, продюсером яких він був. Ці проєкти мають у своєму репертуарі лише російськомовні пісні, які Потап і готується виконати.

Також Потап оголосив, що презентує "супергарячий новий проєкт" SLAVIC BALAGAN.

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Потап виступить 8 березня у Лос-Анджелесі, де наразі вирують нищівні пожежі, 13 березня у Нью-Йорку, 14 березня у Філадельфії та 15 березня у Маямі.



