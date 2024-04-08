Ukrainian/Russian Party: Потап дав концерт у клубі в Німеччині, де постійно виступають росіяни

Про це повідомляє "Музвар".

Український музикант та продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, який більшу частину часу під час повномасштабної війни перебуває за кордоном, дав перший за понад 2 роки концерт у клубі в Німеччині.

У цьому закладі часто виступають російські артисти, а відвідують їхні шоу емігранти та туристи з Росії. Концерт Потапа також був у форматі Ukrainian/Russian Party. У такий спосіб музикант і далі створює спільний з РФ культурний простір та транслює за кордоном наративи російської пропаганди про близькість культур і народів України та Росії.

Читайте також: Потап "в екзилі": що робить Олексій Потапенко за кордоном

За інформацією видання, разом з учасником гурту MOZGI Dred, ді-джеєм та солісткою Потап виконав російськомовну солянку хітів з усіх гуртів, до яких був дотичним – "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI. Усі жіночі партії виконувала уродженка Дніпра Дарʼя Шевченко.

Співвласницею музичного каталогу хітів цих гуртів є Ірина Горова - колишня дружина Потапа, співзасновниця продюсерського центру та генеральна директорка лейблу Pomitni (до 2022 року MOZGI Entertainment).



Раніше медіаоглядач шоубізнесу Богдан Беспалов звернув увагу на те, що ​​​​​​13 квітня Потап дасть сольний концерт у нічному клубі Prime - Dance & Nightlife в німецькому місті Білефельд. Як можна побачити у соцмережах Prime, заклад часто організовує концерти та шоу для росіян. На афіші репер з України зазначений як артист російського ретро.

Згодом Потап прокоментував афішу, пояснивши, що її з ним не узгоджували. Він перепросив та запросив усіх на концерти.