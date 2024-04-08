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Ukrainian/Russian Party: Потап дав концерт у клубі в Німеччині, де постійно виступають росіяни

8 квітня, 2024 понедiлок
10:04
Культура На фото: Потап

Український музичний продюсер та репер Потап виступив у німецькому нічному клубі з російськомовними піснями з репертуару гуртів "Потап и Настя", "Время и Стекло" та MOZGI 

Про це повідомляє "Музвар".

Український музикант та продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, який більшу частину часу під час повномасштабної війни перебуває за кордоном, дав перший за понад 2 роки концерт у клубі в Німеччині. 

У цьому закладі часто виступають російські артисти, а відвідують їхні шоу емігранти та туристи з Росії. Концерт Потапа також був у форматі Ukrainian/Russian Party. У такий спосіб музикант і далі створює спільний з РФ культурний простір та транслює за кордоном наративи російської пропаганди про близькість культур і народів України та Росії.

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За інформацією видання, разом з учасником гурту MOZGI Dred, ді-джеєм та солісткою Потап виконав російськомовну солянку хітів з усіх гуртів, до яких був дотичним – "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI. Усі жіночі партії виконувала уродженка Дніпра Дарʼя Шевченко.

Співвласницею музичного каталогу хітів цих гуртів є Ірина Горова - колишня дружина Потапа, співзасновниця продюсерського центру та генеральна директорка лейблу Pomitni (до 2022 року MOZGI Entertainment).


Раніше медіаоглядач шоубізнесу Богдан Беспалов звернув увагу на те, що ​​​​​​13 квітня Потап дасть сольний концерт у нічному клубі Prime - Dance & Nightlife в німецькому місті Білефельд. Як можна побачити у соцмережах Prime, заклад часто організовує концерти та шоу для росіян. На афіші репер з України зазначений як артист російського ретро.

Згодом Потап прокоментував афішу, пояснивши, що її з ним не узгоджували. Він перепросив та запросив усіх на концерти.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Німеччина
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