Потап виступить у Німеччині як російський ретро артист
У німецькому місті Білефельд, у клубі, який організовує концерти для росіян, 13 квітня відбудеться сольний виступ репера Олексія Потапенка, а на афіші він зазначений як артист російського ретро
На це звернув увагу медіаоглядач шоубізнесу Богдан Беспалов.
Український музичний продюсер та репер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, з початку повномасштабного вторгнення більшу частину свого життя проводить за кордоном. Наразі він проживає у Барселоні, Іспанія, про що сам розповідає в соцмережах.
13 квітня артист з України дасть сольний концерт у нічному клубі Prime - Dance & Nightlife в німецькому місті Білефельд. Як можна побачити у соцмережах Prime, заклад часто організовує концерти та шоу для росіян.
Фото: instagram.com/primebielefeld/
Фото: instagram.com/primebielefeld/
Фото: instagram.com/primebielefeld/
Фото: instagram.com/primebielefeld/
На афіші виступу Потапа він зазначений як russian retro. Також афіша повідомляє, що Потап виконуватиме пісні із репертуару гуртів "Потап и Настя", "Время и Стекло", Mozgi, які є російськомовними.
Фото: скриншот з prime-night.de
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"Афіша затверджується завжди з менеджментом та самим артистом. Потап не міг не знати про презентацію себе як "артист російського ретро", - зауважив Беспалов.
У грудні 2023 року Потап розповідав, як в Іспанії працює на благо шоубізнесу України та створює позитивний імідж країни.
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