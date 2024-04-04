Потап виступить у Німеччині як російський ретро артист

На це звернув увагу медіаоглядач шоубізнесу Богдан Беспалов.

Український музичний продюсер та репер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, з початку повномасштабного вторгнення більшу частину свого життя проводить за кордоном. Наразі він проживає у Барселоні, Іспанія, про що сам розповідає в соцмережах.

13 квітня артист з України дасть сольний концерт у нічному клубі Prime - Dance & Nightlife в німецькому місті Білефельд. Як можна побачити у соцмережах Prime, заклад часто організовує концерти та шоу для росіян.

Фото: instagram.com/primebielefeld/

Фото: instagram.com/primebielefeld/

Фото: instagram.com/primebielefeld/

Фото: instagram.com/primebielefeld/

На афіші виступу Потапа він зазначений як russian retro. Також афіша повідомляє, що Потап виконуватиме пісні із репертуару гуртів "Потап и Настя", "Время и Стекло", Mozgi, які є російськомовними.

Фото: скриншот з prime-night.de

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"Афіша затверджується завжди з менеджментом та самим артистом. Потап не міг не знати про презентацію себе як "артист російського ретро", - зауважив Беспалов.

У грудні 2023 року Потап розповідав, як в Іспанії працює на благо шоубізнесу України та створює позитивний імідж країни.