Потап "в екзилі": що робить Олексій Потапенко за кордоном

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Як Потап опинився за кордоном

"Волонтерський фронт" Потапа

Чим зараз займається продюсер з України

Український музичний продюсер Потап, зусиллями якого в українському шоубізнесі зʼявилися російськомовні "Время и Стекло", MOZGI, "Потап и Настя", останнім часом зʼявляється в новинах переважно в контексті скандалів. До 2016 року, вже після анексії Криму та під час російської війни на Донбасі, Потап і Настя Каменських працювали в Росії. Але українська аудиторія переважно заплющувала на це очі. Однак пробачити те, що після початку повномасштабного вторгнення більшу частину часу Олексій Потапенко проводить за кордоном, українці йому не змогли.

Де перебував Потап 24 лютого 2022 року

Фото: kamenskux/instagram

У вересні 2022 року, після 7 місяців мовчання Потап дав інтервʼю "ЖВЛ" - проєкту "1+1". У ньому артист повідомив, що у них з дружиною Настею Каменських на 20 лютого 2022 року за графіком був запланований запис пісні в Іспанії. Тож вони, взявши Настину маму, поїхали на три дні за кордон. До речі, так само опинилися за кордоном і низка інших артистів — Монатік і актор Дмитро Ступка теж саме напередодні повномасштабного вторгнення спланували візити в інші країни.

Уранці 24 лютого Потап ухвалив рішення не вертатися в Україну, натомість залишився в Іспанії боротися з росіянами онлайн.

"Перший місяць я був в ефірі, валив проти росіян, розкривав їхню сутність. А потім у мене вже стільки стало роботи за кордоном, що я довго там був, щоб закінчити всі справи, автоматизувати процеси", - зазначив Потап.

Тоді ж він заявив, що хотів повернутися в Україну і піти на фронт, а батько, якому він довіряє і до слів якого дослухається, порадив записатися в тероборону.

"Я кажу: "Запиши мене в тероборону". Так я записався в тероборону заочно і вирішив, що буду далі робити те, що вмію. Доносити все про Україну", - пояснив артист.

Згодом саме ці слова музиканта викликали шквал обурення серед українців та породили меми про "іспанське ТрО". Тоді, щоб розвіяти сумніви у правдивості своїх заяв, Потап виклав у соцмережу фотографію контракту з теробороною, який за нього уклав батько.

Інтервʼю на "1+1" вийшло напередодні талант-шоу телеканалу "Голос країни". Тоді співочий телепроєкт повернувся на екрани і Потап сів у тренерське крісло. Як пізніше стало зрозуміло, саме для зйомок у талант-шоу продюсер і повернувся. А по завершенню шоу полетів назад у Барселону.

"Волонтерський фронт" Потапа

Фото: Instagram Потапа

В Україні фронт лише один, і він — в районі бойових дій. Тому логічно, що бійці інших "фронтів" борються за кордоном. Потап за останні два роки побував не лише в Іспанії, але саме в Іспанії розгорнув найактивнішу діяльність.

Для чоловіків призовного віку в Україні існує небагато підстав виїхати за кордон: категорії, які не повʼязані зі станом здоровʼя чи вихованням дітей, — волонтерство, робота у сфері культури, спорту, професія водія, залізничника або моряка. Потап, імовірно, скористався двома першими.

У травні 2023 року в інтервʼю (знову) програмі "1+1 media" Потап розповідав, що він активно волонтерить. Свою діяльність він окреслював як "дістаю гроші та допомогу саме за кордоном". Аукціони, благодійні концерти, збори на армію — усе це, за словами Потапа, вимагає від нього присутності в Європі й Америці.

"Перебуваю там, де на цю хвилину можу бути найбільше корисним", - наголошував продюсер.

Порахувати гроші, які вони з командою назбирали, складно, каже Потап, але головне — це можливість доносити інформацію про Україну за кордоном.

"Нас чують. Нас слухають. Нас бачать. Нам треба постійно оновлювати інформацію, щоб світ не встигав забути про Україну. Щоб йому не набридло допомагати", - зауважував Потап. Тому згодом він зробив акцент у своїх дописах в соцмережі на іншому — творчості.

"Культурний фронт" Потапа

Фото: Instagram Потапа

У жовтні 2023 року шоубізнесове подружжя помітили у варшавському літаку, що прямував до Барселони. Пізніше Потап викладав знімки з ОАЕ, Великої Британії, а нещодавно — з США.

У соцмережах Потап розповідає, як розвиває українську музичну індустрію за кордоном, надихається, вчиться для України та популяризує за кордоном українське. В Іспанії — "дивує європейців українськими талантами", у Туреччині — знімає кліпи, розширює території, "будує міжнародну корпорацію шоубізнесу", в ОАЕ (де його помітили в компанії росіян) - "підтримує Україну". Фокус діяльності всюди зараз — це розвиток його власної справи, його творча реалізація як продюсера і бізнесмена.

У Маямі на церемонії премії Lo Nuestro Awards вони з Каменських були присутні саме як спеціальні гості з України. Феєричне карʼєрне зростання: у дні розстрілів на Майдані 2014 року ти знімаєш штани перед росіянами зі словами "Офіційно від усіх українських артистів: Росія, дякую, що ви нас приймаєте", а через 10 років, знову в лютому, у роковини цих трагічних подій ти вже на червоному хіднику в Маямі уособлюєш українську культуру.

З-за кордону Потап закликає йти до перемоги, випускає пісні про волонтерів, про трагедію війни, присвячує треки тим, "хто чекає на повернення коханих та рідних". Така творчість багатьма українцями сприймається скептично, а хтось навіть вважає такі треки цинічними від людини, яка живе у безпеці.

У лютому він навіть назвав боротьбою те, що продовжує рухатися вперед, намагаючись вчити нову мову, перебуваючи в іншому культурному середовищі. Потап часто згадує про "хейт і негатив", якому його піддають. Але дедалі більше складається враження, що Потап втратив звʼязок з українською аудиторією, його цінності більше не можуть сходитися з цінностями його слухачів в Україні, тому заклики бути сильними, триматися та йти далі, попри все, не надихають, а викликають роздратування у тих, хто залишається в країні, яка щодня бореться за виживання.