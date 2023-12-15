Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Потап із Барселони розповів, як підтримує Україну, та оголосив про співпрацю з Universal, Sony та Warner Music 

Потап із Барселони розповів, як підтримує Україну, та оголосив про співпрацю з Universal, Sony та Warner Music 

15 грудня, 2023 п'ятниця
11:14
Культура На фото: артист Потап

Музичний продюсер Потап розповів, що зараз перебуває в Іспанії, де працює з митцями з України, щоб "дивувати європейців" українськими талантами

Про це він написав в Instagram.

Український музичний продюсер та виконавець Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, поділився, що наразі перебуває в Іспанії, де він з командою розпочав співпрацю з впливовими рекламними агентствами та музичними лейблами, зокрема Universal, Sony, Warner Music. Він також анонсував подальшу роботу в Англії та в Україні, адже прагне застосовувати свої знання на батьківщині.

"Країна, яка мене виростила, країна, прапор якої я представляв у спорті, країна, яку я представляв на міжнародних музичних конкурсах, і країна, яку я завжди буду любити та підтримувати! Усі навички, досвід та досягнення, які я здобув за кордоном, застосовую на практиці в Україні, для нашої батьківщини!", - написав продюсер.

Потап зауважив, що його син навчається в Києві, компанії Потапа працюють в Україні, і сам він в Україні сплачує податки. 

"Дві мої вищі освіти, отримані в Києві, допомагають мені в роботі, як вдома, так і за кордоном. Зараз я перебуваю в Барселоні, знайомлюсь не лише з місцевими представниками шоубізнесу, а й з українськими колегами: режисерами, операторами, гримерами, стилістами, перукарями, освітлювачами. Українці продовжують дивувати європейців своїми талантами, за якими я уважно стежу і буду з радістю співпрацювати", - наголосив артист.

Він пояснив, що зараз разом з талановитими українцями у Барселоні знімає "дуже красиві та зворушливі відео та фото". 

"Я дуже люблю співпрацювати з українськими професіоналами по всьому світу. В Барселоні зокрема є спільнота талановитих фотографів, операторів, стилістів, адміністраторів, музикантів та багатьох інших. Вони володіють різними мовами, але головне - вони вміють спілкуватися мовою мистецтва та щиро люблять свою країну", - зазначив Потап.

Він додав, що українців у соцмережах намагаються розсварити, але на власні очі він бачить, які вони дружні.

"Я бачу, як прості люди допомагають та донатять кожного дня, хто скільки може. Це заслуговує поваги та захоплення! Нас намагаються розділити, розсварити, намагаються розділити через соціальні мережі, але в реальному житті я бачу, як українці допомагають один одному, як люблять свою країну та вірять у перемогу, незалежно від того, де вони знаходяться", - підсумував продюсер.

Перш ніж повернутися в Україну після початку повномасштабного вторгнення Олексій Потапенко 7 місяців перебував за кордоном. Його шанувальники засуджували таку позицію артиста. За словами самого Потапа, вони разом із Настею Каменських заробили і передали ЗСУ станом на осінь 2022 року майже 100 млн грн.

Повернувшись в Україну, артист заявив, що хотів на передову. Він також зазначив, що батько записав його до територіальної оборони. Після цього мережа вибухнула жартами про "іспанське ТрО". Відповідаючи хейтерам, які висміяли Потапа за заочне перебування в теробороні, він показав контракт про вступ до тероборони.

Рік тому він випустив пісню "Волонтер", яка знову обурила українців. Згодом Потап неодноразово перепрошував за цю пісню, пояснюючи, що його стиль доволі різкий.

музика
Шоу-бізнес
Іспанія
Читайте також:
Карта. Авдіївка_1212
14 грудня, 2023 четвер
В Авдіївці ворог просувається на півдні, загрожуючи зайняти всю лінію, - генерал-лейтенант Романенко
збитий "Шахед"
14 грудня, 2023 четвер
Українська ППО вночі збила 41 із 42 "шахедів"
ЗСУ
Автор Тетяна Яворська
14 грудня, 2023 четвер
Мобілізація в Україні: влада вирішує як залучити більше людей до війська. Еспресо розібралося, що зміниться
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 грудня
11:39
на фото міністр оборони України Рустем Умєров із послом Туреччини Левентом Більгеном
Умєров запропонував Туреччині приєднатися до морської коаліції у Чорному морі
11:38
Оновлено
На фото: Борис Акунін і його книга
У Росії вилучили з продажу книги Акуніна і Бикова через підтримку України
11:31
У Червоному морі хусити обстріляли вантажне судно під прапором Ліберії
11:07
окупанти орки танк рф
Три дні поспіль окупанти здійснюють по 80 штурмових дій на Таврійському напрямку
11:07
відключення електроенергії
РФ знову обстріляла одну з ТЕС на сході України: ситуація в енергосистемі станом на 15 грудня
10:55
Російські військові
У Криму російські військові навчаються викладання у школах, -ЗМІ
10:51
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступний рік буде складним: Згурець про нову українську стратегію
10:49
Євробачення 2023
Почалося голосування за 11-го учасника Нацвідбору на Євробачення: за нього можна проголосувати в "Дії"
10:36
Оновлено
Саміт ЄС, Віктор Орбан
Орбан заблокував виділення €50 млрд для України від ЄС
10:35
В Українському домі відкрили виставковий проєкт "ДоДому на Різдво. Світло української традиції"
10:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 грудня: скільки коштують долар і євро
10:22
Мелітополь
В Мелітополі окупанти випустили на вулиці підслуховувачів, щоб контролювати населення
10:20
Видала окупантам 7 важкопоранених бійців ЗСУ: довічне ув’язнення отримала лікарка з Маріуполя
10:20
Волонтери-медики
Військових лікарів планують залучити до допомоги цивільним поблизу фронту
10:11
Сектор Гази
ЦАХАЛ знищив командний центр батальйону ХАМАС у місті Хан-Юніс
10:03
OPINION
Віталій Гайдукевич
Початок переговорів з ЄС: запрошення до "пахоти"
09:58
Ексклюзив
Карта. Бахмут-Веселе_1212
Ворог підтягує дедалі більше резервів на Бахмутський напрямок, - командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" НГУ
09:52
Світовий банк
Світовий банк виділив Україні $1,34 млрд. На що спрямують кошти
09:37
Чорне море, Крим
Партизани виявили нові місця розміщення техніки ворога у Криму, - "Атеш"
09:33
валюта євро
НБУ планує в 2024 році ініціювати приєднання України до SEPA - єдиної зони платежів у євро
09:13
Саміт НАТО у Вільнюсі
Конгрес США заборонив президентам одноосібно ухвалювати рішення про вихід із НАТО
08:58
Олександр Куницький
Закордонний вояж нардепа-"слуги" Куницького: ОГП ініціював кримінальне провадження щодо підроблення документів, - "Схеми"
08:57
ЗСУ взяли в полон зрадника, який захоплював Маріуполь та Волноваху: йому загрожує довічне ув'язнення
08:56
Ексклюзив
У Маріуполі провалена російська паспортизація, - депутат міськради Забавін
08:45
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв
За два тижні російська ДРГ намагалася 7 разів проникнути в Україну, - Наєв
08:25
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
Венесуела та Гаяна погодилися не застосовувати силу одна проти одної
08:07
OPINION
Сергій Марченко
Кому сподобаються шоу військкомів у спортзалах?
08:05
«Хлопчик і чапля» Хаяо Міядзакі
Кінотеатри Литви відмовилися показувати мультфільм Міядзакі "Хлопчик і чапля" через зв'язки прокатника з РФ
07:59
OPINION
Марія Захаренко
Як заарештовані активи росіян та колаборантів продавати вигідно
07:47
на фото Мар'їнка
Окупанти контролюють 96% території Мар'їнки, - DeepState
07:33
Оновлено
знищений російський танк Т-72
ЗСУ за добу знищили 1090 ворогів, 14 танків і 38 бронемашин, - Генштаб
07:23
Байден та Ердоган
Вступ Швеції в НАТО: Байден провів телефонну розмову з Ердоганом
07:17
Мі-171
Аргентина передасть Україні два гелікоптери Мі-171Е, які раніше закупила у Росії
07:15
обстріл, ППО
Нічна атака РФ: українська ППО знищила усі 14 дронів
06:58
санкції проти Росії
Японія запровадила санкції проти РФ і компаній з інших країн, що допомагали обходити обмеження. Що ввійшло до пакету
06:56
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Допомога Україні потрібна зараз, а не після "різдвяного яєчного лікеру": Білий дім звернувся до Конгресу
06:25
На Сонці зафіксували найпотужніший за 6 років спалах
06:25
навчання військових
Австралія навчатиме більше українських військових у 2024 році
06:23
Віталій Кличко
Затоплення метро в Києві: пасажирам компенсують вимушені наземні поїздки, Кличко роз'яснив механізм
04:37
Соціальна їдальня
Масове отруєння студентів у Полтаві:  Держпродспоживслужбі не дозволили провести перевірку у навчальному закладі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV