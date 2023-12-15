Потап із Барселони розповів, як підтримує Україну, та оголосив про співпрацю з Universal, Sony та Warner Music 

Про це він написав в Instagram.

Український музичний продюсер та виконавець Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, поділився, що наразі перебуває в Іспанії, де він з командою розпочав співпрацю з впливовими рекламними агентствами та музичними лейблами, зокрема Universal, Sony, Warner Music. Він також анонсував подальшу роботу в Англії та в Україні, адже прагне застосовувати свої знання на батьківщині.

"Країна, яка мене виростила, країна, прапор якої я представляв у спорті, країна, яку я представляв на міжнародних музичних конкурсах, і країна, яку я завжди буду любити та підтримувати! Усі навички, досвід та досягнення, які я здобув за кордоном, застосовую на практиці в Україні, для нашої батьківщини!", - написав продюсер.

Потап зауважив, що його син навчається в Києві, компанії Потапа працюють в Україні, і сам він в Україні сплачує податки.

"Дві мої вищі освіти, отримані в Києві, допомагають мені в роботі, як вдома, так і за кордоном. Зараз я перебуваю в Барселоні, знайомлюсь не лише з місцевими представниками шоубізнесу, а й з українськими колегами: режисерами, операторами, гримерами, стилістами, перукарями, освітлювачами. Українці продовжують дивувати європейців своїми талантами, за якими я уважно стежу і буду з радістю співпрацювати", - наголосив артист.

Він пояснив, що зараз разом з талановитими українцями у Барселоні знімає "дуже красиві та зворушливі відео та фото".

"Я дуже люблю співпрацювати з українськими професіоналами по всьому світу. В Барселоні зокрема є спільнота талановитих фотографів, операторів, стилістів, адміністраторів, музикантів та багатьох інших. Вони володіють різними мовами, але головне - вони вміють спілкуватися мовою мистецтва та щиро люблять свою країну", - зазначив Потап.

Він додав, що українців у соцмережах намагаються розсварити, але на власні очі він бачить, які вони дружні.

"Я бачу, як прості люди допомагають та донатять кожного дня, хто скільки може. Це заслуговує поваги та захоплення! Нас намагаються розділити, розсварити, намагаються розділити через соціальні мережі, але в реальному житті я бачу, як українці допомагають один одному, як люблять свою країну та вірять у перемогу, незалежно від того, де вони знаходяться", - підсумував продюсер.

Перш ніж повернутися в Україну після початку повномасштабного вторгнення Олексій Потапенко 7 місяців перебував за кордоном. Його шанувальники засуджували таку позицію артиста. За словами самого Потапа, вони разом із Настею Каменських заробили і передали ЗСУ станом на осінь 2022 року майже 100 млн грн.

Повернувшись в Україну, артист заявив, що хотів на передову. Він також зазначив, що батько записав його до територіальної оборони. Після цього мережа вибухнула жартами про "іспанське ТрО". Відповідаючи хейтерам, які висміяли Потапа за заочне перебування в теробороні, він показав контракт про вступ до тероборони.

Рік тому він випустив пісню "Волонтер", яка знову обурила українців. Згодом Потап неодноразово перепрошував за цю пісню, пояснюючи, що його стиль доволі різкий.