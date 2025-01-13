Намагалися підірвати цистерну з пальним на залізничній станції: поліція затримала пару з Дніпра
Правоохоронці запобігли терактові на залізничній станції у Дніпрі та затримали двох ймовірних агентів російської ФСБ, які намагалися підірвати цистерну з пальним
Про це інформують пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.
За даними слідства, 36-річний чоловік та 23-річна жінка, що жили у цивільному шлюбі, за вказівкою російських спецслужб виготовили саморобний вибуховий пристрій у власній оселі. Їхні дії координував куратор, який обіцяв грошову винагороду.
Пара наркозалежних шукала гроші на "дозу" у тематичних Telegram-каналах, де і потрапила у поле зору ФСБ. Для конспірації фігуранти придбали компоненти для СВП через інтернет, а їхню доставку замовляли на різні адреси.
За співпрацю з російською спецслужбою вони сподівалися отримати грошові перекази з РФ.
Так, 8 січня підозрювані заклали вибухівку біля цистерни з пальним на залізничній платформі в одному з районів Дніпра та планували її активувати. Проте правоохоронці нейтралізували цю вибухівку, а фігурантів - затримали.
Під час обшуків у них вилучили засоби детонації, компоненти вибухового пристрою, мобільні телефони та сім-картки.
Злочинні дії затриманих кваліфікували за статтею про закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Чоловік і жінка наразі перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше Служба безпеки та Національна поліція затримали подружжя, яке причетне до теракту біля будівлі ТЦК у Дніпрі 14 грудня - вони, ймовірно, виготовили вибухівку.
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