Король Британії відвідає Польщу з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіца

Про це пише Reuters із посиланням на заяву Букінгемського палацу.

Зазначено, що британський король 27 січня візьме участь у поминальній службі в польському музеї-меморіалі Аушвіц-Біркенау: там зберігають пам'ять про табір смерті, який створила нацистська Німеччина на польській землі.

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Перед заходом Чарльз також зустрінеться з членами місцевої громади Кракова й польським президентом Анджеєм Дудою. Це стане п'ятим візитом короля Британії до Польщі.

У газових камерах табору, від хвороб, холоду й голоду загинули понад 1,1 млн людей, більшість із них - євреї.