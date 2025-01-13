Король Британії відвідає Польщу з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіца
Король Великої Британії Чарльз ІІІ у січні відвідає Польщу, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіца - одного з найбільших нацистських таборів
Про це пише Reuters із посиланням на заяву Букінгемського палацу.
Зазначено, що британський король 27 січня візьме участь у поминальній службі в польському музеї-меморіалі Аушвіц-Біркенау: там зберігають пам'ять про табір смерті, який створила нацистська Німеччина на польській землі.
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Перед заходом Чарльз також зустрінеться з членами місцевої громади Кракова й польським президентом Анджеєм Дудою. Це стане п'ятим візитом короля Британії до Польщі.
У газових камерах табору, від хвороб, холоду й голоду загинули понад 1,1 млн людей, більшість із них - євреї.
- Восени минулого року пресслужба музею Аушвіц-Біркенау заявила, що представників Росії не запросять на урочистості з нагоди 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц.
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