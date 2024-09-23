"Така присутність була б цинічною": Росію не запросять на 80-ту річницю визволення концтабору Аушвіц-Біркенау

Про це поінформувала пресслужба музею Аушвіц-Біркенау.

"Це річниця визволення. Ми пам’ятаємо жертв, але ми також святкуємо свободу. Важко уявити присутність Росії, яка явно не розуміє цінності свободи. Така присутність була б цинічною. Я хотів би, щоб це стало можливим колись знову, але будьмо серйозними – це точно не станеться в найближчі чотири місяці", – висловився директор музею Пьотр Цивінський.

Аушвіц-Біркенау, розташований у польському місті Освенцим, не запрошує представників Росії на урочистості відтоді, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Перед тим Росія завжди брала участь у церемонії з нагоди річниці визволення Аушвіца, яка відбувається щороку 27 січня. У день вторгнення Росії в Україну музей засудив російський наступ як "варварський акт".

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