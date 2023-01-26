Через напад на Україну Польща не запросила Росію на річницю визволення Освенцима
Представників Росії не запросили на урочистості з нагоди 78-ї річниці визволення німецького концтабору Аушвіц, які відбудуться в п'ятницю, 27 січня, в Освенцимі
Про це повідомляє krakow.tvp.p.
"Через напад на вільну та незалежну Україну представники Російської Федерації не були запрошені для участі в цьогорічних урочистостях з нагоди річниці визволення Освенцима", - заявив у середу речник музею Бартош Бартізель.
Досі Росія щороку брала участь у святкуваннях, і її представник виступав під час головної церемонії.
Директор музею Пьотр Цивінський підкреслив, що ювілейна церемонія організовується з урахуванням колишніх в’язнів і запрошуються в першу чергу саме вони. Запрошуються також ЗМІ, представники вищих установ Польщі та дипломатичних місій країн, які цікавляться історією Аушвіцу.
Цивінський у контексті російської агресії зазначив, що очевидно, що він не міг "підписати жодного листа до російського посла, який би мав запрошувальні формулювання". "Я сподіваюся, що це зміниться в майбутньому, але нам ще попереду довгий шлях. (…) Росії знадобиться надзвичайно довгий час і дуже глибока саморефлексія після цього конфлікту, щоб повернутися в салони цивілізованого світу", – сказав він.
Він нагадав, що після агресії Росії проти України заклад прийняв 10 природоохоронців з України, які рятувалися від бомб. "Як я міг дивитися їм в очі, якщо серед тих, хто зібрався, сидів представник Росії?", - він сказав.
Головна ювілейна церемонія розпочнеться опівдні п'ятниці, 27 січня. Виступатимуть колишні в’язні. Церемонія завершиться молитвою.
Відзначимо, що заходи 27 січня збігатися з днем, коли у всьому світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.
У 1940 році німці заснували табір Аушвіц для ув’язнення поляків. Аушвіц II-Біркенау був заснований через два роки. Він став місцем знищення євреїв. У комплексі табору була також мережа підтаборів. В Аушвіці німці вбили щонайменше 1,1 мільйона людей, переважно євреїв, а також поляків, ромів, радянських військовополонених та людей інших національностей. 27 січня 1945 року табір визволили бійці 60-ї армії 1-го Українського фронту.
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