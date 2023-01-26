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Головна Культура Через напад на Україну Польща не запросила Росію на річницю визволення Освенцима

Через напад на Україну Польща не запросила Росію на річницю визволення Освенцима

26 січня, 2023 четвер
01:23
Культура Польща

Представників Росії не запросили на урочистості з нагоди 78-ї річниці визволення німецького концтабору Аушвіц, які відбудуться в п'ятницю, 27 січня, в Освенцимі

Про це повідомляє krakow.tvp.p.

"Через напад на вільну та незалежну Україну представники Російської Федерації не були запрошені для участі в цьогорічних урочистостях з нагоди річниці визволення Освенцима", - заявив у середу речник музею Бартош Бартізель.

Досі Росія щороку брала участь у святкуваннях, і її представник виступав під час головної церемонії.

Директор музею Пьотр Цивінський підкреслив, що ювілейна церемонія організовується з урахуванням колишніх в’язнів і запрошуються в першу чергу саме вони. Запрошуються також ЗМІ, представники вищих установ Польщі та дипломатичних місій країн, які цікавляться історією Аушвіцу.

Цивінський у контексті російської агресії зазначив, що очевидно, що він не міг "підписати жодного листа до російського посла, який би мав запрошувальні формулювання". "Я сподіваюся, що це зміниться в майбутньому, але нам ще попереду довгий шлях. (…) Росії знадобиться надзвичайно довгий час і дуже глибока саморефлексія після цього конфлікту, щоб повернутися в салони цивілізованого світу", – сказав він.

Він нагадав, що після агресії Росії проти України заклад прийняв 10 природоохоронців з України, які рятувалися від бомб. "Як я міг дивитися їм в очі, якщо серед тих, хто зібрався, сидів представник Росії?", - він сказав.

Головна ювілейна церемонія розпочнеться опівдні п'ятниці, 27 січня. Виступатимуть колишні в’язні. Церемонія завершиться молитвою.

Відзначимо, що заходи 27 січня збігатися з днем, коли у всьому світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

У 1940 році німці заснували табір Аушвіц для ув’язнення поляків. Аушвіц II-Біркенау був заснований через два роки. Він став місцем знищення євреїв. У комплексі табору була також мережа підтаборів. В Аушвіці німці вбили щонайменше 1,1 мільйона людей, переважно євреїв, а також поляків, ромів, радянських військовополонених та людей інших національностей. 27 січня 1945 року табір визволили бійці 60-ї армії 1-го Українського фронту.

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Польща
Друга світова війна
війна з Україною
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