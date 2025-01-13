В Україні до жовтня 2025 року планують збудувати 6 установок зберігання енергії

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"ДТЕК інвестує €140 млн у будівництво установок зберігання енергії для підвищення енергетичної безпеки України. Для реалізації цього проєкту ми обрали американську компанію Fluence, яка є лідером на ринках США та Європи", - розповіли у компанії.

Шість установок потужністю від 20 МВт до 50 МВт будуть розташовані в різних регіонах України. Разом вони зможуть зберігати до 400 МВт-год енергії.

"Системи зберігання енергії є важливим елементом у створенні децентралізованої енергосистеми України, які допоможуть знизити викиди вуглецю та підвищити енергетичну безпеку країни", - розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Компанія має намір завершити проєкт до жовтня 2025 року, щоб системи були встановлені до початку наступного опалювального сезону. У ДТЕК переконані, що це важливо для зміцнення української електромережі в період можливих відключень.

Довідка: Fluence Energy, Inc. є лідером світового ринку, що постачає інтелектуальне програмне забезпечення для зберігання та оптимізації енергії.