В Україні до жовтня 2025 року планують збудувати 6 установок зберігання енергії
Українська енергетична компанія ДТЕК планує до жовтня 2025 року збудувати в різних регіонах країни шість установок зберігання енергії потужністю до 50 МВт
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"ДТЕК інвестує €140 млн у будівництво установок зберігання енергії для підвищення енергетичної безпеки України. Для реалізації цього проєкту ми обрали американську компанію Fluence, яка є лідером на ринках США та Європи", - розповіли у компанії.
Шість установок потужністю від 20 МВт до 50 МВт будуть розташовані в різних регіонах України. Разом вони зможуть зберігати до 400 МВт-год енергії.
"Системи зберігання енергії є важливим елементом у створенні децентралізованої енергосистеми України, які допоможуть знизити викиди вуглецю та підвищити енергетичну безпеку країни", - розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
Компанія має намір завершити проєкт до жовтня 2025 року, щоб системи були встановлені до початку наступного опалювального сезону. У ДТЕК переконані, що це важливо для зміцнення української електромережі в період можливих відключень.
Довідка: Fluence Energy, Inc. є лідером світового ринку, що постачає інтелектуальне програмне забезпечення для зберігання та оптимізації енергії.
- 24 червня 2024 року тодішній голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав він.
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